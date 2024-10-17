росіяни атакували енергоінфраструктуру на Миколаївщині: є знеструмлення
Київ • УНН
Вночі 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Внаслідок атаки відбулося знеструмлення, але більшість споживачів вже відновлено, постраждалих немає.
У ніч проти 17 жовтня у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони велася бойова робота. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає,
Війська рф завдали 424 удари по 8 населених пунктах Запоріжжя17.10.24, 07:20 • 28695 переглядiв