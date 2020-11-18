Ще ефективніше: вакцина Pfizer від COVID-19 за показниками обігнала Moderna

ukru
10:24 • 23086 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 59411 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 80841 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 116734 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 114174 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 118667 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 120864 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106450 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113197 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92349 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 101082 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 109502 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 113102 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 73086 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 100891 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 116734 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 73086 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 114739 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 337278 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 269761 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 19156 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 99754 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 118881 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 118662 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 115100 перегляди
Актуальне
Ще ефективніше: вакцина Pfizer від COVID-19 за показниками обігнала Moderna

Ще ефективніше: вакцина Pfizer від COVID-19 за показниками обігнала Moderna

Київ • УНН

 • 19327 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. В американській фармацевтичній компанії Pfizer заявили, що остаточні результати випробувань показують ефективність їхньої спільної з компанією BioNTech вакцини від COVID-19 у 95%. Про це сказано в спільній заяві, опублікованій компанією Pfizer в середу, передає УНН.

"Pfizer Inc. і BioNTech SE сьогодні оголосили, що після проведення остаточного аналізу ефективності в своєму триваючому дослідженні фази 3, їх мРНК- Вакцина-кандидат від COVID-19, BNT162b2, відповідала всім основним критеріям ефективності дослідження. Аналіз даних показує, що ефективність вакцини становить 95% (p <0,0001) у учасників без попередньої інфекції SARS-CoV-2 (перша основна мета), а також у учасників з попередньою інфекцією SARS-CoV-2 і без неї (друга основна мета), в кожному випадку через 7 днів після другої дози", - йдеться в заяві.

Відзначається, що перший первинний об'єктивний аналіз заснований на дослідженні 170 випадків COVID-19, з яких 162 випадки спостерігалися в групі з плацебо в порівнянні з 8 випадками в групі вакцини BNT162b2.

За даними компанії, вакцина добре переноситься усіма групами населення. Так, в дослідженні було зареєстровано більш ніж 43 000 учасників, і єдиним небажаним ефектом, який був помічений, була стомлюваність (частота - 3,8%) і головний біль (2,0%).

"Компанії планують протягом декількох днів подати в FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів - ред.) запит для отримання EUA (дозвіл використання в надзвичайних ситуаціях - ред.) і поділитися даними з іншими регулюючими органами по всьому світу", - йдеться в заяві.

Відзначається, що компанії розраховують провести в світі до 50 мільйонів доз вакцини в 2020 році і до 1,3 мільярда доз до кінця 2021 року.

Нагадаємо, минулого тижня американська фармацевтична компанія Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech повідомили про успішне завершення третього етапу випробувань потенційної вакцини від COVID-19.

Крім того, в понеділок стало відомо, що, згідно з попередніми даними, потенційна вакцина від COVID-19, розроблена в США компанією Moderna, ефективна майже на 94,5%.

Варто в той же час зазначити, що, за даними ЗМІ, доступність вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTec може виявитися ускладненою через необхідність використання специфічного обладнання для транспортування і зберігання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92