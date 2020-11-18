Ще ефективніше: вакцина Pfizer від COVID-19 за показниками обігнала Moderna

"Pfizer Inc. і BioNTech SE сьогодні оголосили, що після проведення остаточного аналізу ефективності в своєму триваючому дослідженні фази 3, їх мРНК- Вакцина-кандидат від COVID-19, BNT162b2, відповідала всім основним критеріям ефективності дослідження. Аналіз даних показує, що ефективність вакцини становить 95% (p <0,0001) у учасників без попередньої інфекції SARS-CoV-2 (перша основна мета), а також у учасників з попередньою інфекцією SARS-CoV-2 і без неї (друга основна мета), в кожному випадку через 7 днів після другої дози", - йдеться в заяві.

Відзначається, що перший первинний об'єктивний аналіз заснований на дослідженні 170 випадків COVID-19, з яких 162 випадки спостерігалися в групі з плацебо в порівнянні з 8 випадками в групі вакцини BNT162b2.

За даними компанії, вакцина добре переноситься усіма групами населення. Так, в дослідженні було зареєстровано більш ніж 43 000 учасників, і єдиним небажаним ефектом, який був помічений, була стомлюваність (частота - 3,8%) і головний біль (2,0%).

"Компанії планують протягом декількох днів подати в FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів - ред.) запит для отримання EUA (дозвіл використання в надзвичайних ситуаціях - ред.) і поділитися даними з іншими регулюючими органами по всьому світу", - йдеться в заяві.

Відзначається, що компанії розраховують провести в світі до 50 мільйонів доз вакцини в 2020 році і до 1,3 мільярда доз до кінця 2021 року.

Нагадаємо, минулого тижня американська фармацевтична компанія Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech повідомили про успішне завершення третього етапу випробувань потенційної вакцини від COVID-19.

Крім того, в понеділок стало відомо, що, згідно з попередніми даними, потенційна вакцина від COVID-19, розроблена в США компанією Moderna, ефективна майже на 94,5%.

Варто в той же час зазначити, що, за даними ЗМІ, доступність вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTec може виявитися ускладненою через необхідність використання специфічного обладнання для транспортування і зберігання.