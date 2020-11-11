Доступность вакцины Pfizer от коронавируса осложнена спецификой хранения – СМИ

Вакцина Pfizer/BioNTec, показавшая хорошие предварительные результаты в третьем этапе испытаний, требует очень низкой температуры для ее хранения и транспортировки — не менее минус 70 градусов по Цельсию. После разморозке срок использования составляет пять дней.

Опрошенные изданием Bloomberg эксперты считают, что это может стать серьезным препятствием для распространения вакцины, так как такие морозильные установки доступны далеко не везде. Кроме того, это может увеличить риски порчи вакцины. В итоге вакцина потребует создания инфраструктуры для доставки, что смогут позволить себе только богатые страны.

Напомним, производитель лекарств Pfizer заявил, что анализ ранних данных третьего этапа испытаний вакцины от Covid-19 показали 90% эффективность.

11 ноября Еврокомиссия подтвердила контракт с BioNTech и Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса, как только будет доказана ее безопасность и эффективность.

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