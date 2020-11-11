Доступність вакцини Pfizer від коронавірусу ускладнена специфікою зберігання - ЗМІ

Вакцина Pfizer/BioNTec, яка показала хороші попередні результати в третьому етапі випробувань, вимагає дуже низької температури для її зберігання і транспортування - не менше мінус 70 градусів за Цельсієм. Після розмороження термін використання становить п'ять днів.

Опитані виданням Bloomberg експерти вважають, що це може стати серйозною перешкодою для поширення вакцини, так як такі морозильні установки доступні далеко не скрізь. Крім того, це може збільшити ризики псування вакцини. В результаті вакцина вимагатиме створення інфраструктури для доставки, що зможуть дозволити собі тільки багаті країни.

Нагадаємо, виробник ліків Pfizer заявив, що аналіз ранніх даних третього етапу випробувань вакцини від Covid-19 показали 90% ефективність.

11 листопада Єврокомісія підтвердила контракт з BioNTech і Pfizer на передзамовлення до 300 млн доз вакцини від коронавірусу, як тільки буде доведена її безпечність та ефективність.

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