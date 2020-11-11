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Степанов заявив, що Україна може отримати вакцину наприкінці першого кварталу 2021 року

Степанов заявив, що Україна може отримати вакцину наприкінці першого кварталу 2021 року

Київ • УНН

 • 16398 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна може отримати вакцину від COVID-19 наприкінці першого кварталу 2021 року. Про це він заявив в ефірі програми “Хард з Влащенко” на телеканалі Україна 24, передає кореспондент УНН.

"(У світі - ред.) немає ще жодної зареєстрованої вакцини… Для нас дуже важлива реєстрація, щоб ми могли вже замовляти цю вакцину. Питання стоїть на мегаконтролі керівництва держави, щоб ми отримували максимально з різних джерел цю вакцину", - сказав Степанов.

Також він нагадав, що Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX, за якою маємо отримати до 8 млн доз вакцини рівними траншами відразу, як вона буде зареєстрована.

"Реєстрація, на моє відчуття, повинна відбутися до нового року. Потім починається процес виробництва та постачання цих вакцин. Я думаю, реально ми отримаємо вакцину в кращому випадку наприкінці першого кварталу", - розповів Степанов.

Нагадаємо, американська фармацевтична компанія Pfizer та німецька біотехнологічна компанія BioNTech повідомили про успішне завершення третього етапу випробувань потенційної вакцини від COVID-19. Вона показала більш ніж 90% ефективності в запобіганні інфекції.

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