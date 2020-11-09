Пандемія: фармкомпанія з США заявила про 90% ефективності своєї вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Американська фармацевтична компанія Pfizer та німецька біотехнологічна компанія BioNTech повідомили про успішне завершення третього етапу випробувань потенційної вакцини від COVID-19. Вона показала більш ніж 90% ефективності в запобіганні інфекції. Про це заявили у компанії, передає УНН.
"Pfizer Inc. та BioNTech SE оголосили сьогодні про свого кандидата у вакцини... проти SARS-CoV-2... Встановлено, що кандидат на вакцину більш ніж на 90% ефективний у профілактиці COVID-19 у учасників без ознак попередньої інфекції SARS-CoV-2 під час першого проміжного аналізу ефективності", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що в результаті аналізу було оцінено 94 підтверджених випадки COVID-19 у учасників випробувань.
"У дослідженні взяли участь 43 538 учасників, причому 42% мають різний бекграунд, і серйозних проблем з безпекою не спостерігалося; продовжується збір даних про безпеку та додаткову ефективність", - додали у компанії.
Також зазначається, що "подання (документів - ред.) на дозвіл на екстрене використання (EUA) до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), заплановано на найближчий час після досягнення необхідних меж безпеки, яке зараз очікується на третій тиждень листопада".
Повідомляється, що клінічне випробування буде продовжено до остаточного аналізу на 164 підтверджених випадків, щоб зібрати додаткові дані і охарактеризувати ефективність вакцини-кандидата в порівнянні з іншими кінцевими точками дослідження.
Окрім того, після оголошення, акції Pfizer на торгах злетіли приблизно на 7%.
Нагадаємо, у квітні цього року у Німеччині схвалили перше клінічне випробування вакцини від COVID-19. Її розробляють у Майнці.