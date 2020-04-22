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У Німеччині схвалили перше клінічне випробування вакцини від COVID-19

У Німеччині схвалили перше клінічне випробування вакцини від COVID-19

Київ • УНН

 • 12618 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Німеччині схвалили перше клінічне випробування вакцини від COVID-19. Її розробляють у Майнці. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

"Перше клінічне випробування вакцини від COVID-19 було затверджено у Німеччині, повідомляє Федеральний інститут вакцин та біомедичних препаратів країни. Потенційна вакцина розробляється біотехнологічною компанією BioNTech у місті Майнц, Німеччина", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що схвалення клінічних випробувань відбулось за чотири дні.

Нагадаємо, випробування вакцини в Оксфордському університеті почнуться у четвер, а у лондонському Імперському коледжі - аж у червні, наразі там шукають добровольців. Поки вакцини від COVID-19 немає.

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