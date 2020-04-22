У Німеччині схвалили перше клінічне випробування вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Німеччині схвалили перше клінічне випробування вакцини від COVID-19. Її розробляють у Майнці. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"Перше клінічне випробування вакцини від COVID-19 було затверджено у Німеччині, повідомляє Федеральний інститут вакцин та біомедичних препаратів країни. Потенційна вакцина розробляється біотехнологічною компанією BioNTech у місті Майнц, Німеччина", - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що схвалення клінічних випробувань відбулось за чотири дні.
Нагадаємо, випробування вакцини в Оксфордському університеті почнуться у четвер, а у лондонському Імперському коледжі - аж у червні, наразі там шукають добровольців. Поки вакцини від COVID-19 немає.