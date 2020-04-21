В Оксфорді почнуть випробовувати вакцину від коронавірусу на людях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Учені Оксфордського університету приступлять до випробувань потенційної вакцини від коронавірусу на людях вже в цей четвер. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок, передає УНН з посиланням на Independent.
"Вакцина з оксфордського проекту буде випробувана на людях з цього четверга. У довгостроковій перспективі кращий спосіб перемогти коронавірусу - це вакцина ... Ми вклали більше грошей, ніж будь-яка інша країна, в глобальний пошук вакцини. І, незважаючи на зусилля у всьому світі, дві з провідних розробок вакцин відбуваються тут - в Оксфорді і Імперіалі", - сказав Хенкок.
Він додав, що Міністерство охорони здоров'я Британії виділило оксфордським вченим 20 мільйонів фунтів на клінічні випробування, ще 22,5 мільйона були виділені на дослідження в Імперському коледжі Лондона.
Також професор вакцинології в Оксфорді, Сара Гілберт заявила, що вакцина, що розробляється її командою може бути готова до застосування вже у вересні незважаючи на те, що на пошук ефективної вакцини потрібно до 18 місяців.
Нагадаємо, що в КНР вакцина від COVID-19 пройшла успішне тестування на мавпах.