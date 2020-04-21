В Оксфорде начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Ученые Оксфордского университета приступят к испытаниям потенциальной вакцины от коронавируса на людях уже в этот четверг. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает УНН со ссылкой на Independent.
"Вакцина из оксфордского проекта будет испытана на людях с этого четверга. В долгосрочной перспективе лучший способ победить коронавирус - это вакцина… Мы вложили больше денег, чем любая другая страна, в глобальный поиск вакцины. И, несмотря на усилия во всем мире, две из ведущих разработок вакцин происходят здесь - в Оксфорде и Империале", - сказал Хэнкок.
Он добавил, что Министерство здравоохранения Британии выделило оксфордским ученым 20 миллионов фунтов на клинические испытания, еще 22,5 миллиона были выделены на исследования в Имперском колледже Лондона.
Также профессор вакцинологии в Оксфорде, Сара Гилберт заявила, что разрабатываемая ее командой вакцина может быть готова к применению уже в сентябре несмотря на то, что на поиск эффективной вакцины нужно до 18 месяцев.
Напомним, что в КНР вакцина от COVID-19 прошла успешное тестирование на обезьянах.