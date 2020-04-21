В КНР вакцина от COVID-19 прошла успешное тестирование на обезьянах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Китайские ученые провели успешное тестирование вакцины от COVID-19 на макаках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные библиотеки bioRxiv.
"Болезнь COVID-19, вызванная SARS-CoV-2, привела к невиданного кризиса, который серьезно влияет на здоровье человека, а также на глобальную экономику. В связи с новизной этого вируса, не существует специфических для SARS-CoV-2 лекарств и вакцин. Следовательно, нужно срочно разработать эффективные вакцины против SARS-CoV-2. Мы сделали пилотное испытание очищенной инактивированной вакцины против вируса SARS-CoV-2 (PiCoVacc), которая индуцировала специфические для SARS-CoV-2 нейтрализующие антитела у мышей, крыс и нечеловекоподобных обезьян", - указано в статье.
Отмечается, что выработанные антитела нейтрализовали 10 репрезентативных штаммов SARS-CoV-2, что свидетельствует о том, что они могут нейтрализовать и другие штаммы SARS-CoV-2, циркулирующие по всему миру.
"Иммунизация двумя различными дозами (3 мкг или 6 мкг на дозу) обеспечивала частичную или полную защиту у макак против SARS-CoV-2, соответственно, без всякого антителозависимого усиления инфекции. Систематическая оценка PiCoVacc с помощью мониторинга клинических признаков, гематологического и биохимического индекса и гистофатологичного анализа у макак свидетельствует о том, что это безопасно", - указано в сообщении.
Отмечается, что это позволит ускорить клинические исследования вакцины на людях.
Напомним, ВОЗ дала прогноз по созданию вакцины от COVID-19.