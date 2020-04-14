Пандемія коронавірусу: ВООЗ дала прогноз щодо створення вакцини від COVID-19

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не може займатися створенням вакцини від коронавірусу в найближчі 12 місяців, поки в світі з’являються нові вогнища зараження. Про це у вівторок, 14 квітня, на брифінгу в Женеві розповіла офіційна представниця ВООЗ Маргарет Харріс, пише УНН з посиланням на агентство Reuters.