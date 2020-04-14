Пандемія коронавірусу: ВООЗ дала прогноз щодо створення вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не може займатися створенням вакцини від коронавірусу в найближчі 12 місяців, поки в світі з’являються нові вогнища зараження. Про це у вівторок, 14 квітня, на брифінгу в Женеві розповіла офіційна представниця ВООЗ Маргарет Харріс, пише УНН з посиланням на агентство Reuters.
“Нам дійсно не варто чекати вакцину в найближчі 12 місяців або довше”, — дала вона прогноз.
За словами Харріс, число нових випадків зараження коронавірусом в деяких частинах Європи поступово знижується, але спалахи не закінчуються. Якщо в Італії та Іспанії стає спокійніше, то у Великій Британії і Туреччини епідемія тільки набирає масштабів.
Харріс також зазначила, що більшість випадків зараження зафіксовано у США і Європі — близько 90 відсотків від загального числа. При цьому в Китаї, заявила представниця ВООЗ, головною загрозою вважаються приїжджі із зарубіжжя.
Відзначимо, що раніше вчені Інституту фундаментальних наук в Південній Кореї проаналізували повний РНК-геном SARS-CoV-2 і склали детальну карту генів. Стаття з результатами наукової роботи опублікована в журналі Cell.