Пандемия коронавируса: ВОЗ дала прогноз по созданию вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения. Об этом во вторник, 14 апреля, на брифинге в Женеве рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.
“Нам действительно не стоит ждать вакцину в ближайшие 12 месяцев или дольше”, — дала она прогноз.
По словам Харрис, число новых случаев заражения коронавирусом в некоторых частях Европы постепенно снижается, но вспышки не заканчиваются. Если в Италии и Испании становится спокойнее, то в Великобритании и Турции эпидемия только набирает масштабы.
Харрис также отметила, что большинство случаев заражения зафиксировано в США и Европе — около 90 процентов от общего числа. При этом в Китае, заявила представитель ВОЗ, главной угрозой считаются приезжие из зарубежья.
Отметим, что ранее ученые Института фундаментальных наук в Южной Корее проанализировали полный РНК-геном SARS-CoV-2 и составили детальную карту генов. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell.