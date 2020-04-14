Пандемия коронавируса: ВОЗ дала прогноз по созданию вакцины от COVID-19

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения. Об этом во вторник, 14 апреля, на брифинге в Женеве рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.