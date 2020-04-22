В Германии одобрили первые клинические испытания вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Германии одобрили первые клинические испытания вакцины от COVID-19. Ее разрабатывают в Майнце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Первое клиническое испытание вакцины от COVID-19 было утверждено в Германии, сообщает Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов страны. Потенциальная вакцина разрабатывается биотехнологической компанией BioNTech в городе Майнц, Германия", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что принятие клинических испытаний произошло за четыре дня.
Напомним, испытания вакцины в Оксфордском университете начнутся в четверг, а в лондонском Имперском колледже - только в июне, сейчас там ищут добровольцев. Пока вакцины от COVID-19 нет.