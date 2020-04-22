Британські вчені шукають добровольців для випробування вакцини від коронавірусу

"Дослідники вакцини від коронавірусу у Лондоні просять добровольців взяти участь у випробуваннях на людях у червні", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що команда Імперського коледжу у Лондоні проводить випробування на тваринах ще з лютого і отримала державне фінансування для пришвидшення своєї роботи.

"Ми шукаємо добровольців, які братимуть участь у нашому випробуванні у червні. Вони будуть першими добровольцями, які отримають вакцину. Ми вивчимо, які дози дають нам найкращу імунну відповідь і не показують ніяких проблем із переносимістю. У будь-якому клінічному випробуванні завжди є елемент ризику, але ми намагаємось усунути ці елементи і максимально звести їх до мінімуму", - сказав професор Робін Шатток.

Зазначається, що дані досліджень показують, що у тварин вакцина має позитивний ефект.

На думку професора Робіна Шаттока, коронавірус не такий складний, як інші захворювання.

"Він дуже відрізняється від грипу, який змінюється щороку. У науці є дуже високий шанс на отримання вакцини", - сказав Робін Шатток.

Нагадаємо, вчені Оксфордського університету приступлять до випробувань потенційної вакцини від коронавірусу на людях вже цього четверга.