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Британские ученые ищут добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Британские ученые ищут добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 16088 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Британские ученые просят добровольцев принять участие в испытании вакцины от коронавируса на людях, которое состоится в июне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Исследователи вакцины от коронавируса в Лондоне просят добровольцев принять участие в испытаниях на людях в июне", - говорится в сообщении.

Указано, что команда Имперского колледжа в Лондоне проводит испытания на животных еще с февраля и получила государственное финансирование для ускорения своей работы.

"Мы ищем добровольцев, которые примут участие в нашем испытании в июне. Они будут первыми добровольцами, которые получат вакцину. Мы изучим, какие дозы дают нам лучший иммунный ответ и не показывают никаких проблем с переносимостью. В любом клиническом испытании всегда есть элемент риска, но мы пытаемся устранить эти элементы и максимально свести их к минимуму", - сказал профессор Робин Шатток.

Отмечается, что данные исследований показывают, что у животных вакцина имеет положительный эффект.

По мнению профессора Робина Шаттока, коронавирус не такой сложный, как другие заболевания.

"Он очень отличается от гриппа, меняется каждый год. В науке очень высокий шанс на получение вакцины", - сказал Робин Шатток.

Напомним, ученые Оксфордского университета приступят к испытаниям потенциальной вакцины от коронавируса на людях уже в этот четверг.

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