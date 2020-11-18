Еще эффективнее: вакцина Pfizer от COVID-19 по показателям обогнала Moderna
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В американской фармацевтической компании Pfizer заявили, что окончательные результаты испытаний показывают эффективность их совместной с компанией BioNTech вакцины от COVID-19 в 95%. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном компанией Pfizer в среду, передает УНН.
"Pfizer Inc. и BioNTech SE сегодня объявили, что после проведения окончательного анализа эффективности в своем продолжающемся исследовании фазы 3, их мРНК- Вакцина-кандидат от COVID-19, BNT162b2, отвечала всем основным критериям эффективности исследования. Анализ данных показывает, что эффективность вакцины составляет 95% (p <0,0001) у участников без предыдущей инфекции SARS-CoV-2 (первая основная цель), а также у участников с предыдущей инфекцией SARS-CoV-2 и без нее (вторая основная цель), в каждом случае через 7 дней после второй дозы", - говорится в заявлении.
Отмечается, что первый первичный объективный анализ основан на исследовании 170 случаев COVID-19, из которых 162 случая наблюдались в группе плацебо по сравнению с 8 случаями в группе вакцины BNT162b2.
По данным компании, вакцина хорошо переносится всеми группами населения. Так, в исследовании было зарегистрировано более 43 000 участников, и единственным побочным эффектом, который был замечен, была утомляемость (частота - 3,8%) и головная боль (2,0%).
"Компании планируют в течение нескольких дней подать в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - ред.) запрос для получения EUA (разрешение использования в чрезвычайных ситуациях - ред.) И поделиться данными с другими регулирующими органами по всему миру", - говорится в заявлении.
Отмечается, что компании рассчитывают провести в мире в 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз до конца 2021 года.
На прошлой неделе американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщили об успешном завершении третьего этапа испытаний потенциальной вакцины от COVID-19.
Кроме того, в понедельник стало известно, что, согласно предварительным данным, потенциальная вакцина от COVID-19, разработанная в США компанией Moderna, эффективна почти на 94,5%.
Стоит в то же время отметить, что, по данным СМИ, доступность вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTec может оказаться усложненной из-за необходимости использования специфического оборудования для транспортировки и хранения.