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У США до Різдва будуть доступні перші дві вакцини від коронавірусу

У США до Різдва будуть доступні перші дві вакцини від коронавірусу

Київ • УНН

 • 14727 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Американці зможуть ще до Різдва розраховувати на щеплення від коронавірусу двома першими вакцинами. Про це в понеділок, 30 листопада, заявив міністр охорони здоров'я США Алекс Азар, передає УНН з посиланням на DW.

Так, за словами Азара, зовнішні радники Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) проведуть 10 грудня зустріч, на якій розглянуть питання схвалення вакцини компанії Pfizer, яку вже за кілька днів після цього можна буде доставляти в медичні установи.

А ще приблизно через тиждень може бути схвалено й вакцину, розроблену компанією Moderna.

"Отже, ми можемо побачити застосування цих вакцин перед Різдвом", - сказав Азар.

Повідомляється, що уряд США доставлятиме вакцини через звичайну систему дистрибуції, а губернатори штатів вирішуватимуть, хто перший отримає щеплення.

"Вони визначатимуть, які групи матимуть пріоритет", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНН, в американській фармацевтичній компанії Pfizer у листопаді заявили, що остаточні результати випробувань показують ефективність їхньої спільної з компанією BioNTech вакцини від COVID-19 у 95%.

Крім того, сьогодні американська компанія Moderna повідомила, що її вакцина від коронавірусу при первинному аналізі виявилася ефективною в 94,1% випадках, а при тяжкій формі захворювання — в 100%.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп закликав Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) швидше розглянути заявку американської компанії Moderna на схвалення застосування її вакцини від коронавірусу.

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