У США до Різдва будуть доступні перші дві вакцини від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Американці зможуть ще до Різдва розраховувати на щеплення від коронавірусу двома першими вакцинами. Про це в понеділок, 30 листопада, заявив міністр охорони здоров'я США Алекс Азар, передає УНН з посиланням на DW.
Так, за словами Азара, зовнішні радники Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) проведуть 10 грудня зустріч, на якій розглянуть питання схвалення вакцини компанії Pfizer, яку вже за кілька днів після цього можна буде доставляти в медичні установи.
А ще приблизно через тиждень може бути схвалено й вакцину, розроблену компанією Moderna.
"Отже, ми можемо побачити застосування цих вакцин перед Різдвом", - сказав Азар.
Повідомляється, що уряд США доставлятиме вакцини через звичайну систему дистрибуції, а губернатори штатів вирішуватимуть, хто перший отримає щеплення.
"Вони визначатимуть, які групи матимуть пріоритет", - зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, в американській фармацевтичній компанії Pfizer у листопаді заявили, що остаточні результати випробувань показують ефективність їхньої спільної з компанією BioNTech вакцини від COVID-19 у 95%.
Крім того, сьогодні американська компанія Moderna повідомила, що її вакцина від коронавірусу при первинному аналізі виявилася ефективною в 94,1% випадках, а при тяжкій формі захворювання — в 100%.
Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп закликав Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) швидше розглянути заявку американської компанії Moderna на схвалення застосування її вакцини від коронавірусу.