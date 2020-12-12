Вибори в США: Верховний суд відмовився розглядати позов штату Техас
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховний суд США відмовився розглядати позов штату Техас, який підтримали 17 штатів, якими керують республіканці — прихильники президента Дональда Трампа. Про це повідомляє “Голос Америки”, передає УНН.
Зазначається, що позивачі вимагали визнати недійсними результати виборів в штатах, де переміг демократ Джо Байден, а саме — в Джорджії, Вісконсині, Мічигані і Пенсільванії. Причиною зазначена зміна законів про вибори в цих штатах, коли в умовах пандемії COVID-19 було дозволено голосувати поштою.
У свою чергу, представники штатів Джорджія, Вісконсін, Мічиган і Пенсільванія закликали Верховний суд США відмовитися розглядати цю справу. На їх думку, всі зміни були проведені законно.
Верховний суд США відмовився розглядати позов, пояснивши, що Техас не має юридичних повноважень для того, щоб вимагати скасування виборів в інших штатах.
Раніше Верховний суд США відхилив позов республіканців, які вимагали заборонити підведення офіційних підсумків президентських виборів в штаті Пенсільванія і визнання перемоги там демократа Джозефа Байдена.