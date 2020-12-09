Верховний суд США відхилив позов з вимогою не визнавати перемогу Байдена в Пенсільванії

Позов був поданий групою представників Республіканської партії США, в тому числі конгресменом Майклом Келлі. Вони стверджували, що приблизно 2,5 млн бюлетенів, які були надіслані поштою, не повинні враховуватися при підрахунку голосів. Республіканці підкреслювали, що при відправці бюлетенів мали місце порушення.

Суд відхилив позов, не навівши додаткових роз’яснень. “Звернення про введення судової заборони... відхилено”, — йдеться в документі. Позов республіканців по Пенсільванії був першим такого роду зверненням, що дійшли до Верховного суду.

Раніше губернатор Пенсільванії демократ Том Вулф заявив, що місцева влада вже затвердили підсумки голосування на президентських виборах в цьому штаті, згідно з якими перемогу над чинним президентом Дональдом Трампом здобув демократ Джозеф Байден. За останніми даними, розміщеним на сайті секретаря штату, Байден набрав 50% голосів, його суперника підтримали 48,8% тих, хто проголосував. Відрив демократа перевищує 80 тис. голосів.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Згідно із попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому, Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів у судах ряду штатів, проте суди у Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.