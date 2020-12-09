Верховный суд США отклонил иск с требованием не признавать победу Байдена в Пенсильвании

Иск был подан группой представителей Республиканской партии США, в том числе конгрессменом Майклом Келли. Они утверждали, что примерно 2,5 млн бюллетеней, которые были отправлены по почте, не должны учитываться при подсчете голосов. Республиканцы подчеркивали, что при отправке бюллетеней имели место нарушения.

Суд отклонил иск, не приведя дополнительных разъяснений. “Обращение о введении судебного запрета ... отклонено”, — говорится в документе. Иск республиканцев по Пенсильвании был первым такого рода обращением, дошедших до Верховного суда.

Ранее губернатор Пенсильвании демократ Том Вулф заявил, что местные власти уже утвердили итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу над действующим президентом Дональдом Трампом получил демократ Джозеф Байден. По последним данным, размещенным на сайте секретаря штата, Байден набрал 50% голосов, его соперника поддержали 48,8% проголосовавших. Отрыв демократа превышает 80 тыс. голосов.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Согласно предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом, Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа оспаривает итоги выборов в судах ряда штатов, однако суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.