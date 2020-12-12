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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76252 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100162 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116403 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151445 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199444 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195242 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282826 просмотра

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Выборы в США: Верховный суд отказался рассматривать иск штата Техас

Выборы в США: Верховный суд отказался рассматривать иск штата Техас

Киев  •  УНН

 • 15571 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховный суд США отказался рассматривать иск штата Техас, который поддержали 17 штатов, управляемых республиканцами — сторонниками президента Дональда Трампа. Об этом сообщает “Голос Америки”, передает УНН.

Отмечается, что истцы требовали признать недействительными результаты выборов в штатах, где победил демократ Джо Байден, а именно — в Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Причиной указано изменение законов о выборах в этих штатах, когда в условиях пандемии COVID-19 было разрешено голосовать по почте.

В свою очередь, представители штатов Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания призвали Верховный суд США отказаться рассматривать это дело. По их мнению, все изменения были проведены законно.

Верховный суд США отказался рассматривать иск, объяснив, что Техас не имеет юридических полномочий для того, чтобы требовать отмены выборов в других американских штатах.

Ранее Верховный суд США отклонил иск республиканцев, требовавших запретить подведения официальных итогов президентских выборов в штате Пенсильвания и признание победы там демократа Джозефа Байдена.

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