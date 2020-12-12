Выборы в США: Верховный суд отказался рассматривать иск штата Техас
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховный суд США отказался рассматривать иск штата Техас, который поддержали 17 штатов, управляемых республиканцами — сторонниками президента Дональда Трампа. Об этом сообщает “Голос Америки”, передает УНН.
Отмечается, что истцы требовали признать недействительными результаты выборов в штатах, где победил демократ Джо Байден, а именно — в Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Причиной указано изменение законов о выборах в этих штатах, когда в условиях пандемии COVID-19 было разрешено голосовать по почте.
В свою очередь, представители штатов Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания призвали Верховный суд США отказаться рассматривать это дело. По их мнению, все изменения были проведены законно.
Верховный суд США отказался рассматривать иск, объяснив, что Техас не имеет юридических полномочий для того, чтобы требовать отмены выборов в других американских штатах.
Ранее Верховный суд США отклонил иск республиканцев, требовавших запретить подведения официальных итогов президентских выборов в штате Пенсильвания и признание победы там демократа Джозефа Байдена.