Допоки рф продовжує відкидати всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися: Зеленський поговорив із президенткою Єврокомісії

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорювалися питання посилення санкцій проти рф, фінансової допомоги Україні та використання заморожених російських активів.

Допоки рф продовжує відкидати всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися: Зеленський поговорив із президенткою Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Йшлося про посилення санкцій проти рф, фінансову допомогу Україні та заморожені російські активи, передає УНН.

Деталі

Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн "за чітку позицію та меседжі" на підтримку України під час її сьогоднішнього виступу в Європарламенті.

Наш погляд однаковий: допоки росія продовжуватиме відкидати всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися, а оборонна й фінансова допомога Україні 

– продовжуватися наголосив Зеленський.

Макрон анонсував рішення щодо заморожених російських активів найближчими днями25.11.25, 20:36 • 5232 перегляди

Лідери обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та роботу Євросоюзу над рішенням щодо використання заморожених російських активів на захист України, а також скоординували наші контакти на найближчий час. 

"Ми спостерігаємо суттєвий та обнадійливий прогрес" – Урсула фон дер Ляєн висловилась про переговори Коаліції охочих25.11.25, 21:45 • 3672 перегляди

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів. 

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Американська преса 25 листопада повідомила з посиланням на неназваного американського чиновника, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Антоніна Туманова

Політика
Санкції
Війна в Україні
Женева
Європейський парламент
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна