Пока рф продолжает отвергать все мирные усилия, санкции против нее должны увеличиваться: Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждались вопросы усиления санкций против рф, финансовой помощи Украине и использования замороженных российских активов.

Пока рф продолжает отвергать все мирные усилия, санкции против нее должны увеличиваться: Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Речь шла об усилении санкций против рф, финансовой помощи Украине и замороженных российских активах, передает УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен "за четкую позицию и месседжи" в поддержку Украины во время ее сегодняшнего выступления в Европарламенте.

Наш взгляд одинаков: пока россия будет продолжать отвергать все мирные усилия, санкции против нее должны увеличиваться, а оборонная и финансовая помощь Украине 

– продолжаться, подчеркнул Зеленский.

Макрон анонсировал решение по замороженным российским активам в ближайшие дни25.11.25, 20:36 • 5210 просмотров

Лидеры обсудили актуальную дипломатическую ситуацию и работу Евросоюза над решением по использованию замороженных российских активов в защиту Украины, а также скоординировали наши контакты на ближайшее время. 

"Мы наблюдаем существенный и обнадеживающий прогресс" – Урсула фон дер Ляйен высказалась о переговорах Коалиции желающих25.11.25, 21:45 • 3658 просмотров

Напомним

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения по вооруженным силам Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов. 

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Американская пресса 25 ноября сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Антонина Туманова

