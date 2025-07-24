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Брюссель попередив 18 країн ЄС через затримку з імплементацією законодавства щодо санкцій

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Європейська комісія надіслала листи-попередження 18 державам-членам ЄС через невиконання вимоги щодо повідомлення про повну імплементацію Директиви про криміналізацію порушення обмежувальних заходів ЄС. Країни мають два місяці для відповіді та завершення імплементації.

Брюссель попередив 18 країн ЄС через затримку з імплементацією законодавства щодо санкцій

Європейська комісія надіслала листи-попередження 18 державам-членам ЄС через невиконання вимоги щодо повідомлення про повну імплементацію Директиви про криміналізацію порушення обмежувальних заходів ЄС. Про це йдеться на сайті комісії, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що листи були надіслані Бельгії, Болгарії, Чехії, Німеччині, Ірландії, Греції, Іспанії, Франції, Хорватії, Італії, Кіпру, Угорщині, Мальті, Австрії, Польщі, Португалії, Румунії та Словенії.

Йдеться про директиву, яка встановлює спільні правила, що гармонізують визначення кримінальних правопорушень та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС.

Вона спрямована на запобігання обходу санкцій ЄС, включаючи ті, що були ухвалені після початку російської агресії проти України.

Гармонізація національного кримінального законодавства в цій сфері покликана сприяти розслідуванню порушень санкцій ЄС у всіх державах-членах.

Держави-члени мали імплементувати цю директиву у своє національне законодавство до 20 травня 2025 року. Станом на сьогодні 18 держав не повідомили комісії про повну імплементацію

- йдеться у заяві.

Тепер ці країни мають два місяці, щоб відповісти, завершити імплементацію та повідомити про свої заходи. У разі відсутності задовільної відповіді комісія може продовжити процес притягнення держав до відповідальності. 

ЄС схвалив виділення величезного регіонального фінансування у 392 млрд євро на військові проекти24.07.25, 15:31 • 1222 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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