Брюссель предупредил 18 стран ЕС из-за задержки с имплементацией законодательства о санкциях

Европейская комиссия направила письма-предупреждения 18 государствам-членам ЕС из-за невыполнения требования о сообщении о полной имплементации Директивы о криминализации нарушения ограничительных мер ЕС. Об этом говорится на сайте комиссии, пишет УНН.

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Отмечается, что письма были направлены Бельгии, Болгарии, Чехии, Германии, Ирландии, Греции, Испании, Франции, Хорватии, Италии, Кипру, Венгрии, Мальте, Австрии, Польше, Португалии, Румынии и Словении.

Речь идет о директиве, которая устанавливает общие правила, гармонизирующие определение уголовных правонарушений и наказания за нарушение ограничительных мер ЕС.

Она направлена на предотвращение обхода санкций ЕС, включая те, которые были приняты после начала российской агрессии против Украины.

Гармонизация национального уголовного законодательства в этой сфере призвана способствовать расследованию нарушений санкций ЕС во всех государствах-членах.

Государства-члены должны были имплементировать эту директиву в свое национальное законодательство до 20 мая 2025 года. По состоянию на сегодня 18 государств не сообщили комиссии о полной имплементации - говорится в заявлении.

Теперь эти страны имеют два месяца, чтобы ответить, завершить имплементацию и сообщить о своих мерах. В случае отсутствия удовлетворительного ответа комиссия может продолжить процесс привлечения государств к ответственности.

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