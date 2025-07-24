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Евро

Брюссель предупредил 18 стран ЕС из-за задержки с имплементацией законодательства о санкциях

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

Европейская комиссия направила письма-предупреждения 18 государствам-членам ЕС из-за невыполнения требования о сообщении о полной имплементации Директивы о криминализации нарушения ограничительных мер ЕС. Страны имеют два месяца для ответа и завершения имплементации.

Брюссель предупредил 18 стран ЕС из-за задержки с имплементацией законодательства о санкциях

Европейская комиссия направила письма-предупреждения 18 государствам-членам ЕС из-за невыполнения требования о сообщении о полной имплементации Директивы о криминализации нарушения ограничительных мер ЕС. Об этом говорится на сайте комиссии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что письма были направлены Бельгии, Болгарии, Чехии, Германии, Ирландии, Греции, Испании, Франции, Хорватии, Италии, Кипру, Венгрии, Мальте, Австрии, Польше, Португалии, Румынии и Словении.

Речь идет о директиве, которая устанавливает общие правила, гармонизирующие определение уголовных правонарушений и наказания за нарушение ограничительных мер ЕС.

Она направлена на предотвращение обхода санкций ЕС, включая те, которые были приняты после начала российской агрессии против Украины.

Гармонизация национального уголовного законодательства в этой сфере призвана способствовать расследованию нарушений санкций ЕС во всех государствах-членах.

Государства-члены должны были имплементировать эту директиву в свое национальное законодательство до 20 мая 2025 года. По состоянию на сегодня 18 государств не сообщили комиссии о полной имплементации

- говорится в заявлении.

Теперь эти страны имеют два месяца, чтобы ответить, завершить имплементацию и сообщить о своих мерах. В случае отсутствия удовлетворительного ответа комиссия может продолжить процесс привлечения государств к ответственности. 

ЕС одобрил выделение огромного регионального финансирования в 392 млрд евро на военные проекты24.07.25, 15:31 • 1028 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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