15 поїздів затримуються після нічної атаки рф, два з них на понад 5 годин - Укрзалізниця

Після чергової нічної атаки рф, які призвели до знеструмлень на залізниці і пошкодження інфраструктури, у дорозі затримуються 15 поїздів, два з яких - на понад 5 годин, повідомили в Укрзалізниці оновлені на 12:21 25 вересня дані, пише УНН.

Деталі

За даними УЗ, затримуються наступні поїзди:

№53/54 Одеса-Головна-Дніпро-Головний (+5:27);

№253/254 Одеса-Головна-Кривий Ріг-Головний (+5:27);

№7/8 Одеса-Головна-Харків-Пас. (+2:36);

№91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+1:02);

№113/114 Львів-Харків-Пас. (+0:51);

№119/120 Дніпро-Головний-Хелм (+0:46);

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:39);

№73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:40);

№93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:40);

№3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+0:30);

№749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:28);

№289/290 Вінниця-Пшемисль Головний (+0:19);

№115/116 Київ-Пас.-Суми (+0:12);

№127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:10);

№785/786 Київ-Пас.-Шостка (+0:08).

