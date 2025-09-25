15 поїздів затримуються після нічної атаки рф, два з них на понад 5 годин - Укрзалізниця
Київ • УНН
Після нічної атаки рф, що призвела до знеструмлень та пошкодження інфраструктури, 15 поїздів Укрзалізниці затримуються. Два потяги Одеса-Дніпро та Одеса-Кривий Ріг мають затримку понад 5 годин.
Після чергової нічної атаки рф, які призвели до знеструмлень на залізниці і пошкодження інфраструктури, у дорозі затримуються 15 поїздів, два з яких - на понад 5 годин, повідомили в Укрзалізниці оновлені на 12:21 25 вересня дані, пише УНН.
Деталі
За даними УЗ, затримуються наступні поїзди:
- №53/54 Одеса-Головна-Дніпро-Головний (+5:27);
- №253/254 Одеса-Головна-Кривий Ріг-Головний (+5:27);
- №7/8 Одеса-Головна-Харків-Пас. (+2:36);
- №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+1:02);
- №113/114 Львів-Харків-Пас. (+0:51);
- №119/120 Дніпро-Головний-Хелм (+0:46);
- №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:39);
- №73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:40);
- №93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:40);
- №3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+0:30);
- №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:28);
- №289/290 Вінниця-Пшемисль Головний (+0:19);
- №115/116 Київ-Пас.-Суми (+0:12);
- №127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:10);
- №785/786 Київ-Пас.-Шостка (+0:08).
