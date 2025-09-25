15 поїздів затримуються після нічної атаки рф, два з них на понад 5 годин - Укрзалізниця

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:24 • 15216 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
06:48 • 19032 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 43255 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 46453 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 69227 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 52565 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46474 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 41647 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72000 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23223 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.1м/с
40%
760мм
Популярнi новини
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля БердянськаVideo25 вересня, 02:45 • 34620 перегляди
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересняPhoto25 вересня, 03:07 • 33405 перегляди
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25 вересня, 05:22 • 42413 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo25 вересня, 05:27 • 30759 перегляди
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 23124 перегляди
Публікації
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50 • 10631 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту10:24 • 15177 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14 • 12069 перегляди
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 23783 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 43200 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ілан Шор
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47 • 5528 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії06:17 • 15918 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 56109 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 114658 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 73112 перегляди
Актуальне
Financial Times
BFM TV
МіГ-31
The Guardian
Свіфт

15 поїздів затримуються після нічної атаки рф, два з них на понад 5 годин - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 8608 перегляди

Після нічної атаки рф, що призвела до знеструмлень та пошкодження інфраструктури, 15 поїздів Укрзалізниці затримуються. Два потяги Одеса-Дніпро та Одеса-Кривий Ріг мають затримку понад 5 годин.

15 поїздів затримуються після нічної атаки рф, два з них на понад 5 годин - Укрзалізниця

Після чергової нічної атаки рф, які призвели до знеструмлень на залізниці і пошкодження інфраструктури, у дорозі затримуються 15 поїздів, два з яких - на понад 5 годин, повідомили в Укрзалізниці оновлені на 12:21 25 вересня дані, пише УНН.

Деталі

За даними УЗ, затримуються наступні поїзди:

  • №53/54 Одеса-Головна-Дніпро-Головний (+5:27);
    • №253/254 Одеса-Головна-Кривий Ріг-Головний (+5:27);
      • №7/8 Одеса-Головна-Харків-Пас. (+2:36);
        • №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+1:02);
          • №113/114 Львів-Харків-Пас. (+0:51);
            • №119/120 Дніпро-Головний-Хелм (+0:46);
              • №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:39);
                • №73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:40);
                  • №93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:40);
                    • №3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+0:30);
                      • №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:28);
                        • №289/290 Вінниця-Пшемисль Головний (+0:19);
                          • №115/116 Київ-Пас.-Суми (+0:12);
                            • №127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:10);
                              • №785/786 Київ-Пас.-Шостка (+0:08).

                                На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25.09.25, 08:22 • 42782 перегляди

                                Юлія Шрамко

                                Суспільство
                                Електроенергія
                                Українська залізниця
                                Дніпро (місто)
                                Відень
                                Шостка
                                Будапешт
                                Ужгород
                                Кривий Ріг
                                Краматорськ
                                Вінниця
                                Запоріжжя
                                Львів
                                Одеса
                                Суми
                                Київ
                                Харків