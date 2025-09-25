$41.380.00
48.800.07
ukenru
24 вересня, 18:42 • 18578 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 30461 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 31214 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 31344 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 31374 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 47753 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 21240 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 42540 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 19130 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 19227 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Уночі обстріли призвели до знеструмлення чотирьох дільниць залізниці та пошкодження інфраструктури. Зафіксовано затримки поїздів, зокрема трьох рейсів з Одеси на понад 5 годин.

На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин

Ворожі обстріли цієї ночі призвели до знеструмлень на залізниці і пошкодження інфраструктури, є затримки поїздів, зокрема трьох на близько 5 годин, повідомили у четвер в Укрзалізниці, пише УНН.

Протягом ночі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури

- повідомили в УЗ.

Як вказано, станом на 08:00 продовжуємо рух під резервними тепловозами, затримки фіксуються для наступних поїздів:

  • №53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09);
    • №253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09);
      • №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47);
        • №147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01);
          • №127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18);
            • №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17);
              • №51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10);
                • №91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).

                  "Укрзалізниця" повідомила про затримку потягів через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині25.09.25, 01:23 • 2244 перегляди

                  Юлія Шрамко

                  Суспільство
                  Електроенергія
                  Українська залізниця
                  Дніпро (місто)
                  Кривий Ріг
                  Краматорськ
                  Запоріжжя
                  Львів
                  Одеса
                  Київ
                  Харків