На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин
Київ • УНН
Уночі обстріли призвели до знеструмлення чотирьох дільниць залізниці та пошкодження інфраструктури. Зафіксовано затримки поїздів, зокрема трьох рейсів з Одеси на понад 5 годин.
Ворожі обстріли цієї ночі призвели до знеструмлень на залізниці і пошкодження інфраструктури, є затримки поїздів, зокрема трьох на близько 5 годин, повідомили у четвер в Укрзалізниці, пише УНН.
Протягом ночі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури
Як вказано, станом на 08:00 продовжуємо рух під резервними тепловозами, затримки фіксуються для наступних поїздів:
- №53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09);
- №253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09);
- №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47);
- №147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01);
- №127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18);
- №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17);
- №51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10);
- №91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).
