На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов
Киев • УНН
Ночью обстрелы привели к обесточиванию четырех участков железной дороги и повреждению инфраструктуры. Зафиксированы задержки поездов, в частности трех рейсов из Одессы более чем на 5 часов.
Вражеские обстрелы этой ночью привели к обесточиванию на железной дороге и повреждению инфраструктуры, есть задержки поездов, в частности трех на около 5 часов, сообщили в четверг в Укрзализныце, пишет УНН.
В течение ночи обстрелы повлекли за собой обесточивание на четырех участках. Пострадавших нет, однако есть повреждения инфраструктуры
Как указано, по состоянию на 08:00 продолжаем движение под резервными тепловозами, задержки фиксируются для следующих поездов:
- №53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09);
- №253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09);
- №7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пасс. (+4:47);
- №147/148 Киев-Пасс. - Одесса-Главная (+2:01);
- №127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18);
- №31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17);
- №51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10);
- №91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:02).
