На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов

$41.380.00
48.800.07
ukenru
24 сентября, 18:42 • 18607 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 30511 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 31246 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 31377 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 31402 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 47791 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 21249 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 42561 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 19132 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 19228 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.9м/с
73%
759мм
Популярные новости
Повторив призыв президента Трампа прекратить убийства: Госдеп о встрече Рубио и лаврова24 сентября, 19:41 • 2882 просмотра
На фронте произошло 122 боевых столкновения, оккупанты применили более 2,4 тыс. дронов - Генштаб24 сентября, 19:54 • 3074 просмотра
Более 60 стран подтвердили, что Крым – это Украина, оккупация никогда не будет признана00:56 • 5780 просмотра
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo02:45 • 4694 просмотра
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto03:07 • 2470 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 47791 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 46640 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 42561 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 52221 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 60568 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Эмманюэль Макрон
Мустафа Джемилев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Крым
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 42910 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 102588 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 61877 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 75503 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 127086 просмотра
Актуальное
YouTube
Spotify
МиГ-31
E-6 Mercury
Детонатор

На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Ночью обстрелы привели к обесточиванию четырех участков железной дороги и повреждению инфраструктуры. Зафиксированы задержки поездов, в частности трех рейсов из Одессы более чем на 5 часов.

На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов

Вражеские обстрелы этой ночью привели к обесточиванию на железной дороге и повреждению инфраструктуры, есть задержки поездов, в частности трех на около 5 часов, сообщили в четверг в Укрзализныце, пишет УНН.

В течение ночи обстрелы повлекли за собой обесточивание на четырех участках. Пострадавших нет, однако есть повреждения инфраструктуры

- сообщили в УЗ.

Как указано, по состоянию на 08:00 продолжаем движение под резервными тепловозами, задержки фиксируются для следующих поездов:

  • №53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09);
    • №253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09);
      • №7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пасс. (+4:47);
        • №147/148 Киев-Пасс. - Одесса-Главная (+2:01);
          • №127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18);
            • №31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17);
              • №51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10);
                • №91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:02).

                  "Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов из-за обстрелов в Николаевской и Кировоградской областях25.09.25, 01:23 • 2244 просмотра

                  Юлия Шрамко

                  Общество
                  Электроэнергия
                  Украинская железная дорога
                  Днепр
                  Кривой Рог
                  Краматорск
                  Запорожье
                  Львов
                  Одесса
                  Киев
                  Харьков