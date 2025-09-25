"Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов из-за обстрелов в Николаевской и Кировоградской областях
Киев • УНН
Николаевская и Кировоградская области подверглись обесточиванию отдельных участков из-за обстрелов рф, что привело к задержке ряда поездов. Пассажиры и бригады поездов Одесса-Днепр и Одесса-Харьков находятся в укрытиях, пострадавших нет.
В Николаевской и Кировоградской областях из-за обстрелов РФ произошли обесточивания отдельных участков и задерживается ряд поездов. Об этом информирует "Укрзализныця", передает УНН.
Детали
По данным компании, все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса - Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса - Харь сейчас находятся в укрытиях.
По предварительным данным пострадавших нет
Этим же маршрутом в ближайшее время планируется прохождение поездов №51/52 Запорожье - Одесса и №148/147 Киев - Одесса.
"Направляем резервные тепловозы на все обесточенные участки, оцениваем повреждения по мере окончания обстрела. Будут задержки указанных поездов, но всех довезем, как всегда", - сообщает "Укрзализныця".
Напомним
Гендиректор "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что Россия с лета систематически атакует украинские железнодорожные пути, используя новую тактику дальнобойных беспилотников-камикадзе. Это приводит к прерыванию движения поездов на 6-12 часов и увеличению расходов на дизельное топливо.