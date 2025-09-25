$41.380.00
18:42 • 13794 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 20295 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 26039 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 26500 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 27119 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 42906 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 20113 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 39833 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18750 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18874 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
"Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов из-за обстрелов в Николаевской и Кировоградской областях

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Николаевская и Кировоградская области подверглись обесточиванию отдельных участков из-за обстрелов рф, что привело к задержке ряда поездов. Пассажиры и бригады поездов Одесса-Днепр и Одесса-Харьков находятся в укрытиях, пострадавших нет.

"Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов из-за обстрелов в Николаевской и Кировоградской областях

В Николаевской и Кировоградской областях из-за обстрелов РФ произошли обесточивания отдельных участков и задерживается ряд поездов. Об этом информирует "Укрзализныця", передает УНН.

Детали

По данным компании, все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса - Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса - Харь сейчас находятся в укрытиях.

По предварительным данным пострадавших нет

- говорится в сообщении.

Этим же маршрутом в ближайшее время планируется прохождение поездов №51/52 Запорожье - Одесса и №148/147 Киев - Одесса.

"Направляем резервные тепловозы на все обесточенные участки, оцениваем повреждения по мере окончания обстрела. Будут задержки указанных поездов, но всех довезем, как всегда", - сообщает "Укрзализныця".

Напомним

Гендиректор "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что Россия с лета систематически атакует украинские железнодорожные пути, используя новую тактику дальнобойных беспилотников-камикадзе. Это приводит к прерыванию движения поездов на 6-12 часов и увеличению расходов на дизельное топливо.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Николаевская область
Кировоградская область
Украинская железная дорога
Днепр
Кривой Рог
Запорожье
Одесса
Киев
Харьков