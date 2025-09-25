$41.380.00
"Укрзалізниця" повідомила про затримку потягів через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Миколаївська та Кіровоградська області зазнали знеструмлень окремих ділянок через обстріли рф, що призвело до затримки низки поїздів. Пасажири та бригади поїздів Одеса-Дніпро та Одеса-Харків перебувають в укриттях, потерпілих немає.

"Укрзалізниця" повідомила про затримку потягів через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині

У Миколаївській та Кіровоградській області через обстріли рф сталися знеструмлення окремих дільниць і затримується низка поїздів. Про це інформує "Укрзалізниця", передає УНН.

Деталі

За даними компанії, усі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса - Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса - Харків наразі перебувають в укриттях.

За попередніми даними потерпілих немає

- йдеться у дописі.

Цим же маршрутом найближчим часом планується проходження поїздів №51/52 Запоріжжя - Одеса та №148/147 Київ - Одеса.

"Направляємо резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці, оцінюємо пошкодження по мірі закінчення обстрілу. Будуть затримки вказаних поїздів, але всіх довеземо, як завжди", - повідомляє "Укрзалізниця".

Нагадаємо

Гендиректор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що росія з літа систематично атакує українські залізничні колії, використовуючи нову тактику далекобійних безпілотників-камікадзе. Це призводить до переривання руху поїздів на 6-12 годин та збільшення витрат на дизельне паливо.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Миколаївська область
Кіровоградська область
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Кривий Ріг
Запоріжжя
Одеса
Київ
Харків