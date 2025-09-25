"Укрзалізниця" повідомила про затримку потягів через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині
Київ • УНН
Миколаївська та Кіровоградська області зазнали знеструмлень окремих ділянок через обстріли рф, що призвело до затримки низки поїздів. Пасажири та бригади поїздів Одеса-Дніпро та Одеса-Харків перебувають в укриттях, потерпілих немає.
У Миколаївській та Кіровоградській області через обстріли рф сталися знеструмлення окремих дільниць і затримується низка поїздів. Про це інформує "Укрзалізниця", передає УНН.
Деталі
За даними компанії, усі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса - Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса - Харків наразі перебувають в укриттях.
За попередніми даними потерпілих немає
Цим же маршрутом найближчим часом планується проходження поїздів №51/52 Запоріжжя - Одеса та №148/147 Київ - Одеса.
"Направляємо резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці, оцінюємо пошкодження по мірі закінчення обстрілу. Будуть затримки вказаних поїздів, але всіх довеземо, як завжди", - повідомляє "Укрзалізниця".
Нагадаємо
Гендиректор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що росія з літа систематично атакує українські залізничні колії, використовуючи нову тактику далекобійних безпілотників-камікадзе. Це призводить до переривання руху поїздів на 6-12 годин та збільшення витрат на дизельне паливо.