15 поездов задерживаются после ночной атаки рф, два из них более чем на 5 часов - Укрзализныця

10:24 • 13100 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
06:48 • 17346 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 40562 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 45035 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 68026 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 52109 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46130 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 41571 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 71916 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23209 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под Бердянском
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентября
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штраф
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения
публикации
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Эксклюзив
06:09 • 40552 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
15 поездов задерживаются после ночной атаки рф, два из них более чем на 5 часов - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 6530 просмотра

После ночной атаки рф, которая привела к обесточиванию и повреждению инфраструктуры, 15 поездов Укрзализныци задерживаются. Два поезда Одесса-Днепр и Одесса-Кривой Рог имеют задержку более 5 часов.

15 поездов задерживаются после ночной атаки рф, два из них более чем на 5 часов - Укрзализныця

После очередной ночной атаки рф, которая привела к обесточиванию на железной дороге и повреждению инфраструктуры, в пути задерживаются 15 поездов, два из которых - более чем на 5 часов, сообщили в Укрзализныце обновленные на 12:21 25 сентября данные, пишет УНН.

Детали

По данным УЗ, задерживаются следующие поезда:

  • №53/54 Одесса-Главная-Днепр-Главный (+5:27);
    • №253/254 Одесса-Главная-Кривой Рог-Главный (+5:27);
      • №7/8 Одесса-Главная-Харьков-Пасс. (+2:36);
        • №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+1:02);
          • №113/114 Львов-Харьков-Пасс. (+0:51);
            • №119/120 Днепр-Главный-Хелм (+0:46);
              • №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:39);
                • №73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пасс. (+0:40);
                  • №93/94 Хелм-Харьков-Пасс. (+0:40);
                    • №3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:30);
                      • №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+0:28);
                        • №289/290 Винница-Пшемысль Главный (+0:19);
                          • №115/116 Киев-Пасс.-Сумы (+0:12);
                            • №127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:10);
                              • №785/786 Киев-Пасс.-Шостка (+0:08).

                                На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25.09.25, 08:22 • 41401 просмотр

                                Юлия Шрамко

                                Общество
                                Электроэнергия
                                Украинская железная дорога
                                Днепр
                                Вена
                                Шостка
                                Будапешт
                                Ужгород
                                Кривой Рог
                                Краматорск
                                Винница
                                Запорожье
                                Львов
                                Одесса
                                Сумы
                                Киев
                                Харьков