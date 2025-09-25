15 поездов задерживаются после ночной атаки рф, два из них более чем на 5 часов - Укрзализныця
Киев • УНН
После ночной атаки рф, которая привела к обесточиванию и повреждению инфраструктуры, 15 поездов Укрзализныци задерживаются. Два поезда Одесса-Днепр и Одесса-Кривой Рог имеют задержку более 5 часов.
После очередной ночной атаки рф, которая привела к обесточиванию на железной дороге и повреждению инфраструктуры, в пути задерживаются 15 поездов, два из которых - более чем на 5 часов, сообщили в Укрзализныце обновленные на 12:21 25 сентября данные, пишет УНН.
Детали
По данным УЗ, задерживаются следующие поезда:
- №53/54 Одесса-Главная-Днепр-Главный (+5:27);
- №253/254 Одесса-Главная-Кривой Рог-Главный (+5:27);
- №7/8 Одесса-Главная-Харьков-Пасс. (+2:36);
- №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+1:02);
- №113/114 Львов-Харьков-Пасс. (+0:51);
- №119/120 Днепр-Главный-Хелм (+0:46);
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:39);
- №73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пасс. (+0:40);
- №93/94 Хелм-Харьков-Пасс. (+0:40);
- №3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:30);
- №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+0:28);
- №289/290 Винница-Пшемысль Главный (+0:19);
- №115/116 Киев-Пасс.-Сумы (+0:12);
- №127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:10);
- №785/786 Киев-Пасс.-Шостка (+0:08).
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25.09.25, 08:22 • 41401 просмотр