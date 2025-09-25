15 поездов задерживаются после ночной атаки рф, два из них более чем на 5 часов - Укрзализныця

После очередной ночной атаки рф, которая привела к обесточиванию на железной дороге и повреждению инфраструктуры, в пути задерживаются 15 поездов, два из которых - более чем на 5 часов, сообщили в Укрзализныце обновленные на 12:21 25 сентября данные, пишет УНН.

Детали

По данным УЗ, задерживаются следующие поезда:

№53/54 Одесса-Главная-Днепр-Главный (+5:27);

№253/254 Одесса-Главная-Кривой Рог-Главный (+5:27);

№7/8 Одесса-Главная-Харьков-Пасс. (+2:36);

№91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+1:02);

№113/114 Львов-Харьков-Пасс. (+0:51);

№119/120 Днепр-Главный-Хелм (+0:46);

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:39);

№73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пасс. (+0:40);

№93/94 Хелм-Харьков-Пасс. (+0:40);

№3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:30);

№749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+0:28);

№289/290 Винница-Пшемысль Главный (+0:19);

№115/116 Киев-Пасс.-Сумы (+0:12);

№127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:10);

№785/786 Киев-Пасс.-Шостка (+0:08).

