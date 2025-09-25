15 trains delayed after Russia's night attack, two of them by more than 5 hours - Ukrzaliznytsia
Kyiv • UNN
After Russia's night attack, which led to power outages and infrastructure damage, 15 Ukrzaliznytsia trains are delayed. Two trains, Odesa-Dnipro and Odesa-Kryvyi Rih, are delayed by more than 5 hours.
After another night attack by the Russian Federation, which led to power outages on the railway and damage to infrastructure, 15 trains are delayed, two of which are delayed by more than 5 hours, Ukrzaliznytsia reported, updating data as of 12:21 on September 25, writes UNN.
Details
According to UZ, the following trains are delayed:
- No. 53/54 Odesa-Holovna-Dnipro-Holovny (+5:27);
- No. 253/254 Odesa-Holovna-Kryvyi Rih-Holovny (+5:27);
- No. 7/8 Odesa-Holovna-Kharkiv-Pas. (+2:36);
- No. 91/92 Odesa-Holovna-Kramatorsk (+1:02);
- No. 113/114 Lviv-Kharkiv-Pas. (+0:51);
- No. 119/120 Dnipro-Holovny-Kholm (+0:46);
- No. 9/10 Budapest-Keleti-Kyiv-Pas. (+0:39);
- No. 73/74 Przemyśl Holovny-Kharkiv-Pas. (+0:40);
- No. 93/94 Kholm-Kharkiv-Pas. (+0:40);
- No. 3/4 Zaporizhzhia-1-Uzhhorod (+0:30);
- No. 749/750 Kyiv-Pas.-Vienna Holovny (+0:28);
- No. 289/290 Vinnytsia-Przemyśl Holovny (+0:19);
- No. 115/116 Kyiv-Pas.-Sumy (+0:12);
- No. 127/128 Lviv-Zaporizhzhia-1 (+0:10);
- No. 785/786 Kyiv-Pas.-Shostka (+0:08).
