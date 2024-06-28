В пятницу, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Всемирной легкой атлетики Себастьяном Коэ. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

Детали

Глава государства поблагодарил за помощь, которую оказывает фонд, созданный по инициативе Себастьяна Коэ, пострадавшим украинским спортсменам, тренерам и их семьям.

Владимир Зеленский также отметил принятые еще в начале марта 2022 года Всемирной легкой атлетикой решения о недопущении представителей РФ и Беларуси к участию в любых международных соревнованиях по легкой атлетике.

Спасибо вам за сильные шаги и решения. Россия должна чувствовать, что ее террористическая война будет вызывать соответствующее отношение к ее спортсменам. И что плата для нее за эту войну очень высока - подчеркнул президент Украины.

Стороны обсудили дальнейшую поддержку украинских спортсменов, которые соревнуются и достигают результатов несмотря на российскую агрессию.

Дополнение

В Офисе президента отметили, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Себастьян Коэ инициировал программы, направленные на обеспечение украинских легкоатлетов спортивным и медицинским оборудованием, а также покрытие расходов на оплату услуг во время выступлений на международных соревнованиях.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года Мировая легкая атлетика через специально созданный для поддержки Украины Фонд солидарности собрала около 470 тыс. долл. на реализацию программ помощи украинским легкоатлетам.

Напомним

Украина требует отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за их поддержки войны против Украины.