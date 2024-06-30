В результате атаки армии рф на Киев пострадали пять человек, у них острая реакция на стресс. Из дома в Оболонском районе, в который попали обломки вражеских ракет эвакуировали 10 жителей. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.

"Сейчас к медикам обратились пятеро пострадавших. Все - женщины, с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали, остальным оказывают помощь на месте", - написал Кличко в Telegram.

По его словам, из дома в Оболонском районе эвакуировали 10 жителей. Все экстренные службы работают в доме и возле него.

Дополнение

По данным КГВА, сегодня, около 19:30 враг нанес очередной ракетный удар по столице. По предварительным данным Воздушных Сил, противник вероятно применил крылатые ракеты. Они пересекли Черниговщину и направлялись на Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО вражеские воздушные цели были уничтожены.

Зафиксировано падение обломков в Оболонском районе. Предварительно, был поврежден 14-этажный жилой дом. По данным, которые уточняются, произошло частичное разрушение определенных строительных конструкции на нескольких этажах и возгорание балконов дома.

Ранее Кличко сообщал, что в 14-ти этажном доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Кроме того, есть угроза разрушения балкона еще на одном из этажей.