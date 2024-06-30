Ворожа атака на столицю: вже п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
П'ятеро людей, усі жінки, постраждали від гострої стресової реакції після влучання уламків російської ракети в 14-поверховий житловий будинок в Оболонському районі Києва, одну літню жінку госпіталізували, а іншим надали допомогу на місці.
Внаслідок атаки армії рф на Київ постраждали п'ятеро людей, у них гостра реакція на стрес. З будинку в Оболонському районі, у який влучили уламки ворожих ракет евакуювали 10 мешканців. Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає УНН.
"Наразі до медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі - жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці", - написав Кличко у Telegram.
За його словами, з будинку в Оболонському районі евакуювали 10 мешканців. Всі екстрені служби працюють у будинку та біля нього.
Доповнення
За даними КМВА, сьогодні, близько 19:30 ворог завдав чергового ракетного удару по столиці. За попередніми даними Повітряних Сил, противник ймовірно застосував крилаті ракети. Вони перетнули Чернігівщину і прямували на Київ з північно-східного напрямку. Силами і засобами ППО ворожі повітряні цілі були знищені.
Зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. Попередньо, був пошкоджений 14-поверховий житловий будинок. За даними, які уточнюються, сталося часткове руйнування певних будівельних конструкції на кількох поверхах та загорання балконів будинку.
Раніше Кличко повідомляв, що у 14-ти поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Крім того, є загроза руйнування балкону ще на одному з поверхів.