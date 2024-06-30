Внаслідок ворожої атаки на Київ у двох жінок гостра реакція на стрес - Кличко
Київ • УНН
Дві жінки зазнали гострої стресової реакції внаслідок ворожого обстрілу в Києві, який частково зруйнував балкони на кількох поверхах житлового будинку.
В Оболонському районі Києва внаслідок ворожої атаки у двох жінок гостра реакція на стрес. Є загроза руйнування балкону ще на одному з поверхів житлового будинку, повідомив мер Віталій Кличко, передає УНН.
"Двом постраждалим жінкам з будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. В них - гостра реакція на стрес", - написав Кличко у Telegram.
Також, за його словами, у 14-ти поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Крім того, є загроза руйнування балкону ще на одному з поверхів.
Як вказав Кличко, пожежу в будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири.
Доповнення
Тим часом, за даними ДСНС, за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає. Сталася часткова руйнація балконів на 6 та 7 поверхах. Також існує загроза руйнації балкону на 8 поверсі багатоповерхівки.