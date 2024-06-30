В Оболонском районе Киева в результате вражеской атаки у двух женщин острая реакция на стресс. Есть угроза разрушения балкона еще на одном из этажей жилого дома, сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.

"Двум пострадавшим женщинам из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них - острая реакция на стресс", - написал Кличко в Telegram.

Также, по его словам, в 14-ти этажном доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Кроме того, есть угроза разрушения балкона еще на одном из этажей.

Как указал Кличко, пожар в доме локализован. Спасатели продолжают проверять квартиры.

Дополнение

Между тем, по данным ГСЧС, по предварительной информации жертв и пострадавших нет. Произошло частичное разрушение балконов на 6 и 7 этажах. Также существует угроза разрушения балкона на 8 этаже многоэтажки.