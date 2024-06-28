ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет с бывшего министра аграрной политики Николая Сольского, пишет УНН.

Такое решение ВАКС принял 18 июня. Во время судебного заседания прокурор просила продлить срок действия обязанностей еще на два месяца. В то же время сторона защиты настаивала, что оснований для такого решения нет, ведь заявленные прокурором риски отсутствуют.

Суд принял решение снять электронный браслет, продлить срок действия таких обязанностей: не отлучаться за пределы Киева и Киевской области, прибывать на вызовы прокурора или судьи, не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми по делу.

Учитывая то, что со временем риски уменьшаются, с учетом надлежащего процессуального поведения подозреваемого следственный судья считает, что потребность в продлении срока действия обязанности "носить электронное средство контроля" пока отсутствует - говорится в тексте постановления.

В суде также звучали заявления защиты экс-министра о необоснованности подозрения, ведь у НАБУ и САП нет доказательств завладения земельными участками. Есть только версия антикоррупционеров о том, что указанные участки были в пользовании госпредприятий НААН когда ими завладели АТОвцы с помощью Сольского. Официальных подтверждений этой версии правоохранителей нет.

Кроме того, другому фигуранту в рамках указанного уголовного производства суд вернул арестованные мобильные телефоны.

Добавим

В апреле детективы НАБУ и прокуроры САП объявили Николаю Сольскому о подозрении в якобы завладении земельными участками в Сумской области. В деле речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом и помог участникам АТО реализовать свое право на получение 2 га земли.

Уже после увольнения Сольского с поста министра стало известно, что никаких земельных участков в Сумской области ни у него самого, ни у его семьи или аффилированных лиц нет. И это подтверждают по меньшей мере декларации экс-министра.

Более того, даже сами детективы НАБУ не могут объяснить, чем именно завладел Сольский. По их версии, преступление заключается в том, что земельные участки, которые получили участники АТО, якобы принадлежали Национальной аграрной академии. Однако даже в самой Академии так и не смогли найти документы и доказать, что земли действительно их. По словам сотрудников НААН, они считали эти земли своими, потому что раньше на этих землях были колхозы и совхозы ленина и сталина, которые якобы являются их наследодателями.

Таким образом, главная интрига всего дела - смогут ли доказать детективы, что земля принадлежала НААН. Ведь, если НАБУ не докажет этот факт, тогда скорее всего дело развалится. Об этом может свидетельствовать и то, что детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали, и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

Что касается самих участников АТО, которые и приватизировали спорную землю - они заявили о правомерности своих действий и свободном праве распоряжения ею. В то же время военные опровергли аргументы НАБУ.