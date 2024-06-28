ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра агрополітики Сольського

Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського, пише УНН.

Таке рішення ВАКС ухвалив 18 червня. Під час судового засідання прокурор просила продовжити строк дії обов’язків ще на два місяці. Водночас сторона захисту наполягала, що підстав для такого рішення немає, адже заявлені прокурором ризики відсутні.

Суд прийняв рішення зняти електронний браслет, продовжити строк дії таких обов’язків: не відлучатись за межі Києва та Київської області, прибувати на виклики прокурора або судді, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у справі.

З огляду на те, що з часом ризики зменшуються, з урахуванням належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає, що потреба у продовженні строку дії обов’язку "носити електронний засіб контролю" наразі відсутня - йдеться у тексті ухвали.

У суді також лунали заяви захисту ексміністра про необґрунтованість підозри, адже у НАБУ та САП немає доказів заволодіння земельними ділянками. Є лише версія антикорупціонерів про те, що зазначені ділянки були у користуванні держпідприємств НААН коли ними заволоділи АТОвці за допомогою Сольського. Офіційних підтверджень цієї версії правоохоронців немає.

Окрім того, іншому фігуранту у рамках вказаного кримінального провадження суд повернув арештовані мобільні телефони.

Додамо

У квітні детективи НАБУ та прокурори САП оголосили Миколі Сольському про підозру у нібито заволодінні земельними ділянками у Сумський області. У справі йдеться про події 2017-2018 років, коли він працював адвокатом і допоміг учасникам АТО реалізувати своє право на отримання 2 га землі.

Вже після звільнення Сольського з поста міністра стало відомо, що ніяких земельних ділянок у Сумській області ані у нього самого, ані у його родини чи афілійованих осіб немає. І це підтверджують щонайменше декларації ексміністра.

Більше того, навіть самі детективи НАБУ не можуть пояснити, чим саме заволодів Сольський. За їх версією, злочин полягає у тому, що земельні ділянки, які отримали учасники АТО, начебто належали Національній аграрній академії. Проте навіть в самій Академії так і не змогли знайти документи і довести, що землі дійсно їх. За словами співробітників НААН, вони вважали ці землі своїми, бо раніше на цих землях були колгоспи і радгоспи леніна і сталіна, які начебто є їх спадкодавцями.

Таким чином, головна інтрига всієї справи - чи зможуть довести детективи, що земля належала НААН. Адже, якщо НАБУ не доведе цей факт, тоді швидше за все справа розвалиться. Про це може свідчити й те, що детективи намагалися "злити" експертизу, яку самі ж і замовили, і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського.

Що стосується самих учасників АТО, які і приватизували спірну землю - вони заявили про правомірність своїх дій і вільне право розпорядження нею. Водночас військові заперечили аргументи НАБУ.