ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра агрополітики Сольського

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61294 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 149212 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 144215 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121283 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132123 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84690 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92932 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98660 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89649 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220449 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.4м/с
48%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19780 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19485 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42636 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 15993 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21548 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 144211 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220448 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370586 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306378 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414706 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Met Gala 2018

18:16 • 16 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10637 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30788 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27694 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121281 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра агрополітики Сольського

Київ • УНН

 • 237444 перегляди

Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра агрополітики Сольського

Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського, пише УНН.

Таке рішення ВАКС ухвалив 18 червня. Під час судового засідання прокурор просила продовжити строк дії обов’язків ще на два місяці. Водночас сторона захисту наполягала, що підстав для такого рішення немає, адже заявлені прокурором ризики відсутні.

Суд прийняв рішення зняти електронний браслет, продовжити строк дії таких обов’язків: не відлучатись за межі Києва та Київської області, прибувати на виклики прокурора або судді, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у справі.

З огляду на те, що з часом ризики зменшуються, з урахуванням належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає, що потреба у продовженні строку дії обов’язку "носити електронний засіб контролю" наразі відсутня

- йдеться у тексті ухвали.

У суді також лунали заяви захисту ексміністра про необґрунтованість підозри, адже у НАБУ та САП немає доказів заволодіння земельними ділянками. Є лише версія антикорупціонерів про те, що зазначені ділянки були у користуванні держпідприємств НААН коли ними заволоділи АТОвці за допомогою Сольського. Офіційних підтверджень цієї версії правоохоронців немає.

Окрім того, іншому фігуранту у рамках вказаного кримінального провадження суд повернув арештовані мобільні телефони.

Додамо

У квітні детективи НАБУ та прокурори САП оголосили Миколі Сольському про підозру у нібито заволодінні земельними ділянками у Сумський області. У справі йдеться про події 2017-2018 років, коли він працював адвокатом і допоміг учасникам АТО реалізувати своє право на отримання 2 га землі.

Вже після звільнення Сольського з поста міністра стало відомо, що ніяких земельних ділянок у Сумській області ані у нього самого, ані у його родини чи афілійованих осіб немає. І це підтверджують щонайменше декларації ексміністра.

Більше того, навіть самі детективи НАБУ не можуть пояснити, чим саме заволодів Сольський. За їх версією, злочин полягає у тому, що земельні ділянки, які отримали учасники АТО, начебто належали Національній аграрній академії. Проте навіть в самій Академії так і не змогли знайти документи і довести, що землі дійсно їх. За словами співробітників НААН, вони вважали ці землі своїми, бо раніше на цих землях були колгоспи і радгоспи леніна і сталіна, які начебто є їх спадкодавцями.

Таким чином, головна інтрига всієї справи - чи зможуть довести детективи, що земля належала НААН. Адже, якщо НАБУ не доведе цей факт, тоді швидше за все справа розвалиться. Про це може свідчити й те, що детективи намагалися "злити" експертизу, яку самі ж і замовили, і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського.

Що стосується самих учасників АТО, які і приватизували спірну землю - вони заявили про правомірність своїх дій і вільне право розпорядження нею.  Водночас військові заперечили  аргументи НАБУ.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НППублікації
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України
Суми
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44