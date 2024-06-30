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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Православная церковь Болгарии избрала нового патриарха. Он обвинял Украину в войне и повторял пропаганду РФ

Православная церковь Болгарии избрала нового патриарха. Он обвинял Украину в войне и повторял пропаганду РФ

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 18:50  •  55666 просмотра

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Новоизбранный Патриарх Болгарской Православной Церкви митрополит Даниил обвинил Украину в ответственности за войну и повторил российскую пропаганду о конфликте.

Болгарская православная церковь 30 июня избрала нового патриарха - 52-летнего митрополита Видинского Даниила. Он утверждал, что Украина так же ответственна за войну, как и Россия. Об этом пишут BTV Новините, передает УНН.

Детали

Митрополит Даниил набрал 69 голосов, а митрополит Григорий - 66. Еще три голоса признали недействительными.

Даниил является преемником патриарха Неофита, который умер в марте после того, как возглавлял болгарскую церковь более десяти лет. Болгарская православная церковь обычно избегает комментирования текущих событий, но Неофит призвал к прекращению войны в Украине.

Даниил же в ноябре 2022 года, комментируя войну в Украине, заявил, что "ни одного из участников конфликта нельзя оправдывать за происходящее за счет другого".

"Мы наблюдаем тенденции сеять ненависть, отрицание и обиду, в том числе и в нашем обществе к одной из воюющих сторон, которая названа единственным и неспровоцированным агрессором", - говорил он.

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ13 июня 2024, 05:41 • 167903 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
bolgariyaБолгария
ukrainaУкраина
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