Православная церковь Болгарии избрала нового патриарха. Он обвинял Украину в войне и повторял пропаганду РФ

Болгарская православная церковь 30 июня избрала нового патриарха - 52-летнего митрополита Видинского Даниила. Он утверждал, что Украина так же ответственна за войну, как и Россия. Об этом пишут BTV Новините, передает УНН.

Детали

Митрополит Даниил набрал 69 голосов, а митрополит Григорий - 66. Еще три голоса признали недействительными.

Даниил является преемником патриарха Неофита, который умер в марте после того, как возглавлял болгарскую церковь более десяти лет. Болгарская православная церковь обычно избегает комментирования текущих событий, но Неофит призвал к прекращению войны в Украине.

Даниил же в ноябре 2022 года, комментируя войну в Украине, заявил, что "ни одного из участников конфликта нельзя оправдывать за происходящее за счет другого".

"Мы наблюдаем тенденции сеять ненависть, отрицание и обиду, в том числе и в нашем обществе к одной из воюющих сторон, которая названа единственным и неспровоцированным агрессором", - говорил он.

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