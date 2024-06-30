Православна церква Болгарії обрала нового патріарха. Він звинувачував Україну у війні й повторював пропаганду РФ

Болгарська православна церква 30 червня обрала нового патріарха — 52-річного митрополита Видинського Даниїла. Він стверджував, що Україна так само відповідальна за війну, як і Росія. Про це пишуть BTV Новините, передає УНН.

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Митрополит Даниїл набрав 69 голосів, а митрополит Григорій — 66. Ще три голоси визнали недійсними.

Даниїл є наступником патріарха Неофіта, який помер у березні після того, як очолював болгарську церкву понад десять років. Болгарська православна церква зазвичай уникає коментування поточних подій, але Неофіт закликав до припинення війни в Україні.

Даниїл же у листопаді 2022 року, коментуючи війну в Україні, заявив, що "жодного з учасників конфлікту не можна виправдовувати за те, що відбувається, за рахунок іншого".

"Ми спостерігаємо тенденції сіяти ненависть, заперечення й образу, в тому числі й в нашому суспільстві до однієї з воюючих сторін, яка названа єдиним і неспровокованим агресором", — казав він.