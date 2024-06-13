Всидіти на двох стільцях: як деякі політики продовжують загравати з московською церквою, на словах підтримуючи ПЦУ

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні активізувався процес переходу релігійних громад московського патріархату до Православної церкви України. Однак, попри те, що йде третій рік війни філія російського православ’я все ще впевнено почуває себе в Україні. І не в останню чергу завдяки тому, що на регіональному рівні деякі політики, які роками загравали з російською церквою і зараз намагаються не розривати з нею зв’язків, хоча на публіці інколи удають, що підтримують ПЦУ. Зокрема, це добре видно на прикладі Вінницької області, пише УНН.

За даними Опендатабот, з кінця лютого 2022 року до травня 2024 року у Вінницькій області до Православної церкви України перейшло 75 громад, і за цим показником регіон займає третє місце по Україні.

Всього, станом на початок травня в Україні діяло 8097 церков московського патріархату, з них – 526 у Вінницькій області. І це знову ж таки третій показник серед усіх областей.

Парадокс, але він пояснюється цим, що хоч люди і мають бажання порвати релігійні зв’язки з москвою, на шляху до української церкви вони зустрічають чимало перешкод. А тому переходи затягуються.

Зокрема, ми неодноразово писали про ситуацію в Ладижині, де громада місцевого Свято-Казанського храму ще восени минулого року одноголосно підтримала перехід до Православної церкви України. Але через відверто промосковську позицію священика Євгенія Воробйова, який прикривався своїми нечисленними прихильниками та постійно влаштовував провокації, людям, фактично, з боями довелося заходити до свого рідного храму.

Подібні труднощі можуть чекати і на інші церковні громади Гайсинського району. А все через те, що, як стало відомо УНН, негласно на релігійне життя декількох населених пунктів свого виборчого округу намагається депутат Вінницької обласної ради від партії "Батьківщина" Геннадій Мазур.

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Багато років поспіль цей чоловік не приховував своєї прихильності до упц мп. Він є повним кавалером Ордена рівноапостольного князя Володимира та має Ордени Нестора Літописця ІІ та І ступенів. Це одні з найпрестижніших нагород, які можна отримати від філії московської церкви в Україні.

З початком повномасштабного російського вторгнення Мазур зачаївся. Більше того, навіть два рази декларативно підтримав Православну церкву України: у листопаді 2022 року проголосував за звернення Вінницької облради до Президента України, ВР та Кабміну щодо заборони діяльності упц мп в Україні, а у квітні 2023 року - за розірвання договорів оренди з храмами московської церкви.

Важко сказати, чи зраділи такому політичному кульбіту промосковські друзі Мазура, але після цих двох голосувань якихось особливо різких рухів в бік ПЦУ він не робив, намагаючись все ж таки всидіти одночасно на двох стільцях.

Тим часом у рідному селі Мазура, Гордіївці громада московського патріархату розглядати можливість переходу в ПЦУ. Поки що цей процес виключно на рівні розмов. Але як нам стало відомо, навіть розмови про можливу зміну релігійного підпорядкування дратують Мазура, і він намагається переконувати людей не поспішати з переходом.

Логіка дій депутата від "Батьківщини" в цій ситуації очевидна. Якщо перехід громади до ПЦУ таки відбудеться, то в упц мп вже точно спитають у Мазура: а за що ж ти тоді від нас ордени отримував, якими продовжуєш хизуватися? Може ще й почнуть вимагати, щоб повернув…

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