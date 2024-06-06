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"Шпигунські ігри": як один депутат закриттям своїх декларацій підставив всю облраду

"Шпигунські ігри": як один депутат закриттям своїх декларацій підставив всю облраду

Київ • УНН

 • 165037 перегляди

Частина депутатів Вінницької облради, якщо не повністю припинила спілкуватися з Геннадієм Мазуром, то суттєво обмежила контакти з ним. Люди остерігаються, що зміст їхніх розмов з колегою може стати відомий третім особам. Також максимально уникати Мазура намагаються і його однопартійці по "Батьківщині".

Депутат Вінницької обласної ради від партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" Геннадій Мазур вилученням із публічного доступу своїх декларацій, фактично, підставив керівництво представницького органу, яке робило подання щодо цього, пише УНН.

Як йдеться у відповіді Вінницької обласної ради на наш запит, "відповідно до пп. 3 п. 3 Порядку (вилучення декларації з відкритого доступу Реєстру у період дії воєнного стану в Україні – ред.), за заявами суб’єктів декларування, обласною Радою надіслано подання про вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в тому числі, стосовно депутата обласної Ради 8 скликання Мазура Г.Ф. на підставі ч. 14 ст. 45 Закону ("Про запобігання корупції" - ред.)".

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Згідно згаданого закону, є чіткий перелік осіб, декларації яких можуть бути вилучені з публічного доступу, а також вказані терміни, коли декларації можна відкривати.

Зокрема, до таких суб’єктів декларування належать практично всі категорії військовослужбовців, а також поранені, які перебувають на лікуванні, особи, які перебувають у кадровому резерві розвідувальних органів або займають посади, пов’язані з держтаємницею, беруть участь у міжнародних операціях, перебувають у зоні активних бойових дій або на окупованих територіях, полонені та інтерновані. 

В частині 14 закону "Про запобігання корупції" мова йде про членів сімей осіб із зазначених категорій, які теж мають право на вилучення їхніх декларацій з публічного доступу.

В Національному агентстві раніше нам не озвучили, хто саме виступив ініціатором вилучення декларацій Геннадія Мазура з публічного доступу, і на підставі якої норми закону це було зроблено. Але, підкреслили, що вони не проводять перевірку обґрунтованості підстав для вилучення з відкритого доступу Реєстру декларацій осіб, зазначених у поданні.

При цьому, як йдеться у відповіді НАЗК, "на підставі подання ініціатора до особи, зазначеної у запиті (Геннадія Мазура – ред.), застосовано заходи безпеки".

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Таке загадкове формулювання дало підстави припустити, що Мазур тривалий час і досить тісно міг бути пов’язаний із правоохоронними органами у якості умовного секретного співробітника.

Відповідь же Вінницької обласної ради ще більше заплутала цю історію. Виходить так, що Мазур приніс певні документи, за якими, нібито, хтось з членів його родини підпадає під дію ст.45 закону "Про запобігання корупції". І на підставі цих документів голова Вінницької обласної ради Вячеслав Соколовий або хтось з його заступників зробив відповідне подання до НАЗК.

Але знову ж таки нагадаємо: син Геннадія Мазура, хоч і є військовослужбовцем, але під дію ст.45 закону "Про запобігання корупції" не підпадає – його декларація відкрита, дружина Мазура є приватним підприємцем та депутатом Тростянецької селищної ради – її декларація теж відкрита.

Донька нашого фігуранта, Віталіна Мазур не є суб’єктом декларування, згідно відкритих даних, вона приватний підприємець.

Тому виникає питання – яким родичем прикрився Мазур, щоб його декларації були вилучені з публічного доступу, і чи існує такий родич, взагалі?

Бо поки що складається враження, що Мазур не просто ввів в оману керівництво Вінницької облради, а ще й підставив перед НАЗК. Якщо з’ясується, що цей депутат надав неправдиві документи, то у відповідних органів виникнуть питання до Соколового та його заступників.

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Більше того, як стало відомо УНН з власних джерел, частина депутатів Вінницької облради, якщо не повністю припинила спілкуватися з Мазуром, то суттєво обмежила контакти з ним. Люди дійсно остерігаються, що зміст їхніх розмов з колегою може стати відомий третім особам. Також максимально уникати Мазура намагаються і його однопартійці по "Батьківщині".

А найбільше депутати Вінницької облради невдоволені тим, що "шпигунськими іграми" зі своєю декларацією Мазур почав привертати увагу громадськості до їхніх статків.

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