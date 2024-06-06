"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

Депутат Винницкого областного совета от партии Юлии Тимошенко" Батькивщина " Геннадий Мазур изъятием из публичного доступа своих деклараций, фактически, подставил руководство представительного органа, которое делало представление по этому поводу, пишет УНН.

Как говорится в ответе Винницкого областного совета на наш запрос, " в соответствии с пп. 3 п. 3 Порядка (изъятие декларации из открытого доступа реестра в период действия военного положения в Украине – ред.), по заявлениям субъектов декларирования, областным Советом направлено представление об изъятии из открытого доступа декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в том числе, в отношении депутата областного совета 8 созыва Мазура Г. Ф. на основании ч. 14 ст. 45 Закона ("О предотвращении коррупции" - ред.)".

Согласно упомянутому закону, есть четкий перечень лиц, декларации которых могут быть изъяты из публичного доступа, а также указаны сроки, когда декларации можно открывать.

В частности, к таким субъектам декларирования относятся практически все категории военнослужащих, а также раненые, находящиеся на лечении, лица, находящиеся в кадровом резерве разведывательных органов или занимающие должности, связанные с гостайной, участвующие в международных операциях, находящиеся в зоне активных боевых действий или на оккупированных территориях, пленные и интернированные.

В части 14 Закона "О предотвращении коррупции" речь идет о членах семей лиц из указанных категорий, которые тоже имеют право на изъятие их деклараций из публичного доступа.

В Национальном агентстве ранее нам не озвучили, кто именно выступил инициатором изъятия деклараций Геннадия Мазура из публичного доступа, и на основании какой нормы закона это было сделано. Но, подчеркнули, что они не проводят проверку обоснованности оснований для изъятия из открытого доступа реестра деклараций лиц, указанных в представлении.

При этом, как говорится в ответе НАПК, "на основании представления инициатора к лицу, указанному в запросе (Геннадия Мазура – ред.), применены меры безопасности".

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Такая загадочная формулировка дала основания предположить, что Мазур длительное время и достаточно тесно мог быть связан с правоохранительными органами в качестве условного секретного сотрудника.

Ответ же Винницкого областного совета еще больше запутал эту историю. Получается так, что Мазур принес определенные документы, по которым, якобы, кто-то из членов его семьи подпадает под действие ст. 45 Закона "О предотвращении коррупции". И на основании этих документов председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый или кто-то из его заместителей сделал соответствующее представление в НАПК.

Но опять же напомним: сын Геннадия Мазура, хоть и является военнослужащим, но под действие ст. 45 Закона "О предотвращении коррупции" не подпадает – его декларация открыта, жена Мазура является частным предпринимателем и депутатом Тростянецкого поселкового совета – ее декларация тоже открыта.

Дочь нашего фигуранта, Виталина Мазур не является субъектом декларирования, согласно открытым данным, она частный предприниматель.

Поэтому возникает вопрос-каким родственником прикрылся Мазур, чтобы его декларации были изъяты из публичного доступа, и существует ли такой родственник, вообще?

Потому что пока складывается впечатление, что Мазур не просто ввел в заблуждение руководство Винницкого облсовета, а еще и подставил перед НАПК. Если выяснится, что этот депутат предоставил ложные документы, то у соответствующих органов возникнут вопросы к Соколову и его заместителям.

Более того, как стало известно УНН из собственных источников, часть депутатов Винницкого облсовета, если не полностью прекращала общаться с Мазуром, то существенно ограничила контакты с ним. Люди действительно опасаются, что содержание их разговоров с коллегой может стать известно третьим лицам. Также максимально избегать Мазура стараются и его однопартийцы по "Батькивщине".

А больше всего депутаты Винницкого облсовета недовольны тем, что" шпионскими играми " со своей декларацией Мазур начал привлекать внимание общественности к их состоянию.

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