Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину активизировался процесс перехода религиозных общин московского патриархата в Православную церковь Украины. Однако, несмотря на то, что идет третий год войны филиал российского православия все еще уверенно чувствует себя в Украине. И не в последнюю очередь благодаря тому, что на региональном уровне некоторые политики, которые годами заигрывали с русской церковью и сейчас стараются не разрывать с ней связей, хотя на публике иногда делают вид, что поддерживают ПЦУ. В частности, это хорошо видно на примере Винницкой области, пишет УНН.

По данным Опендатабот, с конца февраля 2022 года до мая 2024 года в Винницкой области в Православную церковь Украины перешло 75 общин, и по этому показателю регион занимает третье место по Украине.

Всего, по состоянию на начало мая в Украине действовало 8097 церквей московского патриархата, из них - 526 в Винницкой области. И это опять же третий показатель среди всех областей.

Парадокс, но он объясняется этим, что хоть люди и имеют желание порвать религиозные связи с Москвой, на пути к украинской церкви они встречают немало препятствий. А потому переходы затягиваются.

В частности, мы неоднократно писали о ситуации в Ладыжине, где община местного Свято-Казанского храма еще осенью прошлого года единогласно поддержала переход в Православную церковь Украины. Но из-за откровенно промосковской позиции священника Евгения Воробьева, который прикрывался своими немногочисленными сторонниками и постоянно устраивал провокации, людям, фактически, с боями пришлось заходить в свой родной храм.

Подобные трудности могут ожидать и другие церковные общины Гайсинского района. А все потому, что, как стало известно УНН, негласно на религиозную жизнь нескольких населенных пунктов своего избирательного округа пытается депутат Винницкого областного совета от партии «Батькивщина» Геннадий Мазур.

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Много лет подряд этот человек не скрывал своей приверженности к упц мп. Он является полным кавалером Ордена равноапостольного князя Владимира и имеет Ордена Нестора Летописца II и I степеней. Это одни из самых престижных наград, которые можно получить от филиала московской церкви в Украине.

С началом полномасштабного российского вторжения Мазур затаился. Более того, даже два раза декларативно поддержал Православную церковь Украины: в ноябре 2022 года проголосовал за обращение Винницкого облсовета к Президенту Украины, ВР и Кабмину о запрете деятельности упц мп в Украине, а в апреле 2023 года - за расторжение договоров аренды с храмами московской церкви.

Трудно сказать, обрадовались ли такому политическому кульбиту промосковские друзья Мазура, но после этих двух голосований каких-то особо резких движений в сторону ПЦУ он не делал, пытаясь все же усидеть одновременно на двух стульях.

Тем временем в родном селе Мазура, Гордеевке община московского патриархата рассматривать возможность перехода в ПЦУ. Пока что этот процесс исключительно на уровне разговоров. Но как нам стало известно, даже разговоры о возможной смене религиозного подчинения раздражают Мазура, и он пытается убеждать людей не спешить с переходом.

Логика действий депутата от «Батькивщины» в этой ситуации очевидна. Если переход общины в ПЦУ таки состоится, то в упц мп уж точно спросят у Мазура: а за что же ты тогда от нас ордена получал, которыми продолжаешь кичиться? Может еще и начнут требовать, чтобы вернул..

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