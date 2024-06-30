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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра графики почасовых отключений будут действовать весь день

Завтра графики почасовых отключений будут действовать весь день

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 15:32  •  831 просмотра

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1 июля меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток.

Почасовые графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всего дня 1 июля, сообщает Укрэнерго, передает УНН

"ЗАВТРА, 1 ИЮЛЯ, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток, - сообщили в Укрэнерго. 

В Укрэнерго указали, что причина действия граиков в течение всех суток  - рост энергопотребления из-за жары

Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях. 

В Минэнерго сообщили, где наиболее сложная ситуация в энергосистеме30 июня 2024, 11:49 • 25571 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
dtekДТЭК
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