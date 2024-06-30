Завтра графики почасовых отключений будут действовать весь день

Почасовые графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всего дня 1 июля, сообщает Укрэнерго, передает УНН.

"ЗАВТРА, 1 ИЮЛЯ, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток, - сообщили в Укрэнерго.

В Укрэнерго указали, что причина действия граиков в течение всех суток - рост энергопотребления из-за жары

Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

В Минэнерго сообщили, где наиболее сложная ситуация в энергосистеме