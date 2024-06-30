Завтра графіки погодинних відключень діятимуть весь день
Київ • УНН
1 липня заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби.
Погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть протягом усього дня 1 липня, повідомляє Укренерго , передає УНН.
"ЗАВТРА, 1 ЛИПНЯ, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби, - повідомили в Укренерго.
В Укренерго вказали, що причина дії граіків протягом усієї доби - зростання енергоспоживання через спеку
Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.
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