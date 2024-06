5 захватывающих фильмов о Диком Западе: что посмотреть в эти выходные

Дуэли в пустыне, ковбойские шляпы, оружие, ограбление поездов, охотники за головами и невероятные трюки в исполнении замечательных актеров, все это для ценителей фильмов в жанре вестерн. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в выходные.

Старый Генри (Old Henry) 2021 - боевик-вестерн о овдовевшем фермере и его сыне, которые находят раненого человека с мешком денег. Вскоре к нему приезжают троица служителей закона, старый Генри должен решить, кому доверять. Защищая осаду своего дома, у фермера обнаруживается умение талантливо стрелять из оружия, при том, что раньше за ним не замечали такой ловкости. Этот факт ставит под сомнение тот ли он человек за кого себя выдает.

- Жанр: Фильм, Триллер, Вестерн

- Страна: США

- Режиссер: Потси Пончироли

- Актеры: Тим Блейк Нельсон, Скотт Гейз, Гэвин Льюис, Трейси Д. Эдкинс, Стивен Дорфф, Макс Арсиньега, Брэд Картер, Кент Шелтон, Ричард Спейт мл.

Баллада Бастера Скраггса (The Ballad of Buster Scruggs) 2018 - сюжет фильма состоит из шести самостоятельных историй о жизни разных людей на Диком Западе после Гражданской войны в XIX веке. Начинается лента с "Баллады Бастера Скраггса" где рассказывается история о жизнерадостном поющем метком стрелке. В части "Под Алгодонесом" грабитель банков получает то, чего хотел, а затем виселицу. "Талон на питание" - это мрачная история о двух уставших путешествующих артистах. "Весь Голд-каньон" - история о старом золотоискателе. В истории "Девушка, которая испугалась" - речь идет о том, как женщина находит неожиданные любовные обязательства. И последняя история "Смертельные останки" о пяти пассажирах, которые едут в одном дилижансе, делятся жизненными философиями, и понимают, что женская внешность может быть обманчивой.

- Жанр: Вестерн, Детектив, Комедия, Мелодрама, Драма

- Страна: США

- Режиссер: Итан Коэн, Джоэл Коэн

- В ролях: Тим Блейк Нельсон, Джеймс Франко, Лиам Нисон, Том Уэйтс, Зои Казан, Билл Хэк, Тайн Дэйли, Брендан Глисон, Уили Уотсон

Новости со всех концов света (News of the World) 2020 - спустя пять лет после окончания гражданской войны капитан Джефферсон Кайл Кидд, ветеран трех войн, теперь переезжает из города в город, рассказывая новости о президентах и королевах, славных враждах, разрушительных событиях, катастрофах и захватывающих приключениях из далеких уголков земного шара. На равнинах Техаса он встречается с Иоганной, 10-летней девочкой, которую шесть лет назад похитили индейцы и воспитывали в своем племени. Иоганну, враждебную к миру, которого она никогда не знала, возвращают ее родным тете и дяде против ее воли. Кид соглашается доставить ребенка к близким. Преодолевая сотни миль неумолимой пустыни, они столкнутся с огромными испытаниями как человеческих, так и природных сил.

- Жанр: Фильм, Драма, Боевик, Вестерн, Приключения

- Страна: США

- Режиссер: Пол Гринграсс

- Актеры: Том Хэнкс, Хелен Зенгель, Стив Бойлес, Том Эстор, Рэй МакКиннон, Мэр Виннингем, Стеффорд Дуглас, Майкл Анджело Ковино, Фред Хехингер

В руках пса (The Power of the Dog) 2021 - это история о двух братьях Филе и Джордже, которые являются состоятельными владельцами ранчо в Монтане. Мягкий и добрый Джордж больше сосредоточен на деньгах, а Фил, настоящий ковбой, отличается жестокостью и грубым характером. В ресторане "Красная мельница" по дороге на рынок братья знакомятся с вдовой Роуз, и ее впечатлительным сыном Питером. Фил ведет себя настолько жестоко, что доводит их обоих до слез, наслаждаясь их болью и вызывая смех у своих товарищей. Однако Джордж сразу же влюбляется в Роуз, вскоре женится на ней и привозит ее на ранчо не предупредив брата. Фил решает всеми способами уничтожить их отношения.

- Жанр: Фильм, Драма, Мелодрама, Вестерн

- Страна: Новая Зеландия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия

- Режиссер: Джейн Кэмпион

- Актеры: Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст, Джесси Племонс, Коди Смит-МакФи, Женевьева Лемон, Томасин МакКензи, Кен Редли, Шон Кинен

Великолепная семерка (The Magnificent Seven) 2016 - режиссер фильма Антуан Фукуа вносит свое современное видение в классическую историю "Великолепной семерки". По сюжету ленты город Роуз-Крик находится под жестоким контролем промышленника Бартоломью Богу, отчаявшиеся жители города обращаются за помощью к семерым разбойникам, охотникам за головами и азартным игрокам. Готовя город к схватке, которая, как они знают, приближается, эти семеро разбойников осознают, что сражаются не только за деньги.

- Жанр: Фильм, Боевик, Вестерн, Приключения

- Страна: США, Австралия

- Режиссер: Антуан Фукуа

- Актеры: Крис Пратт, Дензел Вашингтон, Итан Хоук, Питер Сарсгаард, Винсент Д'Онофрио, Бюнг Гун Ли, Хейли Беннетт, Кэм Жиганде, Мэтт Бомер, Винни Джонс