Россия усиливает давление на жителей оккупированных территорий - ISW

Россия усиливает давление на жителей оккупированных территорий в попытке ускорить процесс паспортизации. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Российские оккупационные власти усиливают давление на жителей оккупированных территорий, требуя перерегистрировать SIM-карты с использованием российских документов, чтобы ускорить процесс паспортизации и усилить контроль над сетями связи - сообщают аналитики Института.

Отмечается, что оккупанты предпринимают шаги для дистанционной регистрации как можно большего количества SIM-карт. Крайним сроком установлено 1 ноября.

По информации ISW, также оккупанты устанавливают спутниковые антенны "русский мир", чтобы укрепить контроль над информационным пространством и изолировать территории от всех источников новостей, кроме пророссийских.

Кроме того, Россия продолжает попытки внедрить "патриотические" учебные программы в школах на оккупированных территориях, пытаясь "русифицировать" украинских детей и молодежь. Учителя получают инструкции о том, как рассказывать ученикам о Второй мировой войне, советских ветеранах и т.д.

"Россия использует мифологию Великой Отечественной войны как средство искоренения украинской исторической и социокультурной идентичности на оккупированных территориях. Русификация школ требует постоянного контроля со стороны российских чиновников", - сообщает Институт изучения войны.

Напомним

Российский диктатор Путин издал указ о принудительной русификации всего населения РФ. Документ также предусматривает расширение сети "российских центров" за рубежом для продвижения языка и культуры.

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