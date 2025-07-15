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Россия усиливает давление на жителей оккупированных территорий - ISW

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Российские оккупационные власти усиливают давление на жителей оккупированных территорий, требуя перерегистрации SIM-карт до 1 ноября и устанавливая спутниковые антенны "русский мир". Также продолжается русификация школ через "патриотические" учебные программы.

Россия усиливает давление на жителей оккупированных территорий - ISW

Россия усиливает давление на жителей оккупированных территорий в попытке ускорить процесс паспортизации. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Российские оккупационные власти усиливают давление на жителей оккупированных территорий, требуя перерегистрировать SIM-карты с использованием российских документов, чтобы ускорить процесс паспортизации и усилить контроль над сетями связи

- сообщают аналитики Института.

Отмечается, что оккупанты предпринимают шаги для дистанционной регистрации как можно большего количества SIM-карт. Крайним сроком установлено 1 ноября.

По информации ISW, также оккупанты устанавливают спутниковые антенны "русский мир", чтобы укрепить контроль над информационным пространством и изолировать территории от всех источников новостей, кроме пророссийских.

Кроме того, Россия продолжает попытки внедрить "патриотические" учебные программы в школах на оккупированных территориях, пытаясь "русифицировать" украинских детей и молодежь. Учителя получают инструкции о том, как рассказывать ученикам о Второй мировой войне, советских ветеранах и т.д.

"Россия использует мифологию Великой Отечественной войны как средство искоренения украинской исторической и социокультурной идентичности на оккупированных территориях. Русификация школ требует постоянного контроля со стороны российских чиновников", - сообщает Институт изучения войны.

Напомним

Российский диктатор Путин издал указ о принудительной русификации всего населения РФ. Документ также предусматривает расширение сети "российских центров" за рубежом для продвижения языка и культуры.

Политика русификации украинцев: МИД отреагировал на новую "стратегию культурной госполитики" рф22.09.24, 21:09 • 31743 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Институт изучения войны
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