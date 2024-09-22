Политика русификации украинцев: МИД отреагировал на новую "стратегию культурной госполитики" рф

Принятая рооссией новая "стратегия государственной культурной политики", в которой оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей определены как "приоритетные", является свидетельством планомерной политики Кремля по русификации украинцев на ВОТ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет УНН.

"11 сентября россия приняла новую "стратегию государственной культурной политики", в которой части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей были определены как "приоритетные". Это очередное свидетельство планомерной политики Москвы по русификации и ассимиляции украинского населения на временно оккупированных территориях.

Этот акт, юридически ничтожный, грубо нарушает нормы международного права, в частности Дополнительный протокол к Женевским конвенциям, который запрещает дискриминацию по признакам расы, языка, религии или национального происхождения", - говорится в сообщении.

Детали

Также в дипведомстве отметили, что украинская сторона расценивает такой шаг рф как создание условий для уничтожения украинцев как национальной группы.

Мы готовим доказательства для соответствующих международных судебных инстанций, руководствуясь Римским статутом МУС. Призываем мир усилить давление на россию, чтобы заставить ее соблюдать международное гуманитарное право на оккупированных территориях, - отметили в МИД.

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